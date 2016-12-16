Корейские самбисты примут участие в сахалинском турнире

В составе делегации двенадцати человек - 10 спортсменов, в возрасте от 12 до 18 лет, и 2 тренера

В Южно-Сахалинске на базе спортивного клуба «ДЗЮДОКАН» начались учебно-тренировочные сборы по самбо с участием юношеской сборной из Южной Кореи, сообщает пресс-служба министерства сорта и молодежной политики.

Гости прибыли в островную столицу в начале недели в составе двенадцати человек - 10 спортсменов, в возрасте от 12 до 18 лет, и 2 тренера. Совместные тренировки с сахалинскими самбистами будут проходить не только в Южно-Сахалинске, но и в других городах острова - Холмске и Корсакове.

Кроме спортивной составляющей, сборы имеют еще и ознакомительный характер, так как часть иностранных спортсменов проживает в российских семьях, где знакомятся с русскими обычаями и культурой.

В минувший вторник южнокорейские самбисты посетили Сахалинский областной краеведческий музей, познакомились с историей Сахалина и Курил, узнали о богатой природе нашего острова. В среду спортсмены побывали в культурном корейском центре, где встретились с президентом региональной общественной организацией «Сахалинские корейцы» Пак О.В. и посмотрели выступление ансамбля корейских барабанщиков «Ханыль». В честь зарубежных гостей был дан праздничный ужин.

Подростки тренируются два раза в день, и по окончанию тренировочных мероприятий 24 декабря, в субботу примут участие в Международном турнире памяти тренеров в Корсакове.

Турнир пройдет в спортивно-оздоровительном комплексе, по улице Федько, 1/1. Начало соревнований в 12.00 часов.