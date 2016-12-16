Тюнингованные машины присоединятся к новогоднему флешмобу автомобилистов

Уже завтра, 24 декабря на аэродроме "Пушистый" на юге Сахалина пройдет новогодний флешмоб при поддержке огромного количества автоклубов области, а также компании АСТВ. Из автомобилей сахалинцы хотят выстроить огромную елку. Главный символ Нового года увенчает звезда, составленная из людей с бенгальскими огнями или светящимися телефонами.

Ранее сообщалось, что мероприятие начнется в 16:00, но время начала перенесли. Уже в 15:00 всех желающих ждут на выставке автотюнига. Взрослые и дети могут полюбоваться автомобилями Jdm fest клуб, сфотографироваться. Планируется, что модифицированные машины также "превратятся" в ветки новогодней красавицы.

К мероприятию могут присоединиться все желающие. Начало в 16:00. Телефоны для связи: 89244834033, 89621277935.