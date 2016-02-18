Депутату-коммунистке дали денег с 34-го раза

Вчера, 22 декабря в областной думе завершилась многосерийная драма под условным названием «коммунисты и деньги». Коммунисты победили.

Напомним, что в сахалинской областной думе мест депутатов, работающих на постоянной основе, то есть получающих зарплату, меньше, чем желающих их занять. И всегда между соискателями была жесткая конкуренция. Но конкурировали между собой в основном коммунисты – у единороссов есть поддержка однопартийцев, поэтому если кто-то из них планировал перейти на постоянную работу, то думское большинство дружно давало ему возможность.

Светлана Иванова, Александр Зенкин (еще до того, как его исключили из КПРФ и из фракции) и Галина Подойникова раз за разом пытались попасть в постоянный состав. Иванова 33 раза безуспешно подавала заявления.

Александр Зенкин добился своего только после того, как перестал быть коммунистом.

Не так давно Василий Шадрин освободил место в списке постоянщиков. Его коллеги внезапно решили никому его зарплату не отдавать и сократить количество получающих жалование. Впрочем, юристы это не поддержали, поэтому хочешь-не хочешь, а место так или иначе должно было достаться тем, кого традиционно прокатывали – Галине Подойниковой или Светлане Ивановой. Других соискателей не было. Иванова написала очередное, 34 заявление.

Голосование, вернее то, что ему предшествовало было обставлено театрально. Одна из соискательниц, Подойникова взяла слово и ехидно прошлась по коллегам, которые слишком долго рассматривали ее заявление. А потом сообщила, что устроилась на другую работу и увольняться не собирается. Она призвала проголосовать за Иванову, потому что та пользуется авторитетом у избирателей и действительно выражает их интересы.

- Красиво сказала! – восхитился председатель думы Владимир Ефремов. – Вероятно, Галина Владимировна ждет, что когда уволится Владимир Демьянович (Иванцов планирует уехать с Сахалина), то кто-то скажет так и про нее…

Депутаты то ли прислушались к просьбе Подойниковой, то ли решили, что 35 раз - это уже слишком, но проголосовали за Иванову единогласно.