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Депутату-коммунистке дали денег с 34-го раза

Депутату-коммунистке дали денег с 34-го раза

Светлана Иванова последний год нынешнего созыва будет работать на профессиональной основе

Вчера, 22 декабря в областной думе завершилась многосерийная драма под условным названием «коммунисты и деньги». Коммунисты победили.

Напомним, что в сахалинской областной думе мест депутатов, работающих на постоянной основе, то есть получающих зарплату, меньше, чем желающих их занять. И всегда между соискателями была жесткая конкуренция. Но конкурировали между собой в основном коммунисты – у единороссов есть поддержка однопартийцев, поэтому если кто-то из них планировал перейти на постоянную работу, то  думское большинство дружно давало ему возможность.

Светлана Иванова, Александр Зенкин (еще до того, как его исключили из КПРФ и из фракции) и Галина Подойникова раз за разом пытались попасть в постоянный состав. Иванова 33 раза безуспешно подавала заявления.

Александр Зенкин добился своего только после того, как перестал быть коммунистом.

Не так давно Василий Шадрин освободил место в списке постоянщиков. Его коллеги внезапно решили никому его зарплату не отдавать и сократить количество получающих жалование. Впрочем, юристы это не поддержали, поэтому хочешь-не хочешь, а место так или иначе должно было достаться тем, кого традиционно прокатывали – Галине Подойниковой или Светлане Ивановой. Других соискателей не было. Иванова написала очередное, 34 заявление.

Голосование, вернее то, что ему предшествовало было обставлено театрально. Одна из соискательниц, Подойникова взяла слово и  ехидно прошлась по коллегам, которые слишком долго рассматривали ее заявление. А потом сообщила, что устроилась на другую работу и увольняться не собирается. Она призвала проголосовать за Иванову, потому что та пользуется авторитетом у избирателей и действительно выражает их интересы.

- Красиво сказала! – восхитился председатель думы Владимир Ефремов. – Вероятно, Галина Владимировна ждет, что когда уволится Владимир Демьянович (Иванцов планирует уехать с Сахалина), то кто-то скажет так и про нее…

Депутаты то ли прислушались к просьбе Подойниковой, то ли решили, что 35 раз - это уже слишком, но проголосовали за Иванову единогласно. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:21 +2
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Комментарии
Online
Eskobar88 Online
Написано сегодня, в 10:30
Сметана Сметановна
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0
KsuKsu
Написано сегодня, в 10:35
Цирк цирк цирк
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+2
Ярославчик
Написано сегодня, в 10:44
И в областной думе клоунада.
Иванова все таки добила едроссов.
А депутаты-единороссы бесстыжие. Сначала бы женщинам места оплачиваемые дали, а потом уже и себя пристроили...жиды.
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+1
MrFreeman
Написано сегодня, в 12:08
Ярославчик, слово - депутат, по заслуге большинства депутатов прошлого и настоящего, в народе вызывает, к сожалению, не уважение, а пренебрежении. Люди знают, за чем по-настоящему идут многие из них. Особенно удивляет лицемерная советская партноменклатура, которая окрашивается в любой цвет и в любую масть.
Сколько оклад работающего на постоянной основе депутата? Напомните - тысяч под пятьсот? А сколько платят помощникам депутатов? Тысяч по двести, белыми!?
А в Гордуме как? Зарплата помощника депутата является бюджетом для деятельности отдельных.

Евремов, Гомилевский и многие другие - очень заседелись в своих креслах. По совести, эти люди доработали бы свой срок и даже не выдвигались бы больше. Сахалину нужна новая кровь, новые лица тех, кто намерен делать, достигать, творить.
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0
MrFreeman
Написано сегодня, в 12:10
Сражение депутатов за оклады и мзду только лишь обличает их намерения жить за чужой счёт, хорошо жить.
Уважение и поклон тем, кто делает что-то по-настоящему, на общественных началах - те молодцы!
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0
Руслан405
Написано сегодня, в 12:36
"Солнце еще не взошло, а в Стране Дураков уже вовсю кипела работа" (Приключения Буратино)...
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