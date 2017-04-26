Жители Дальнего пожаловались на разрушение недавно построенных дорог

Активисты ОНФ проверили состояние дорог в Дальнем. Как оказалось, даже существующие дороги приходят в негодность – прямо во время осмотра проезжей части по улице Московской разнорабочие замазывали рассыпающиеся бордюры бетоном. Обычно срок службы бордюра достигает 15-20 лет, однако здесь камень не выстоял и 5.

Кроме того, улица Большая полянка на участке от Алых Роз до Московской так не была заасфальтирована, из-за этого грязь на колесах машин разносится по всему району, аналогичная ситуация с улицей Бориса Полевого. Жители «Дальнего» много лет просят заасфальтировать этот участок, однако инженерные изыскания для проекта были проведены лишь в 2016 году.

У многоквартирных домов 7 и 7а по улице Алых Роз существует разрыв асфальтирования. Общественники проверили этот участок по информации от местных жителей, но не смогли выяснить обусловлено ли отсутствие асфальта ошибкой заказчика или недобросовестностью подрядчика.

На перекрестке улиц Большая Полянка и Крымской зафиксирован обвал тротуара. Кроме того, возможное разрушение пешеходного тротуара зафиксировано на дороге по которой ходят в детский сад и школу – пешеходный тротуар построен почти над канавой, при эрозии или пучении грунта тротуар обрушиться в канаву.

Учитывая тот факт, что на благоустройство и строительство дорог в Дальнем было запланировано потратить более полумиллиарда рублей, то результат трат является неудовлетворительным.

«Мы видим системные ошибки при строительстве дорог в «Дальнем». Многие из них можно было бы избежать, если бы органы муниципальной власти плотнее работали с жителями, - отметил руководитель группы «Качество повседневной жизни» Николай Сорокин, - Все сигналы жителей будут переданы представителям власти, активисты ОНФ вместе с неравнодушными горожанами будут продолжать вести мониторинг проблемных дорог».

Напомним, в прошлом году строительство нескольких дорог в районе было сорвано компанией ООО «Строй-Альянс». Администрацией города было принято решение о расторжении нескольких муниципальных контрактов. Компанию должны были занести в реестр недобросовестных поставщиков, но этого не произошло, сообщает пресс-служба РО ОНФ в Сахалинской области.