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Посвященный Дню Победы турнир по тяжелой атлетике пройдет в Южно-Сахалинске

Посвященный Дню Победы турнир по тяжелой атлетике пройдет в Южно-Сахалинске

Планируется, что соревнования соберут порядка 25 спортсменов от 10 до 17 лет

7 мая во дворце спорта «Кристалл» пройдет традиционный открытый турнир по тяжелой атлетике, посвященный Дню Победы. Об этом сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Планируется, что соревнования соберут порядка 25 спортсменов от 10 до 17 лет, которые занимаются тяжелой атлетикой в "Кристалле" и на соответствующем отделении в школе ЦСКА. В силовых упражнениях "рывок" и "толчок" предстоит состязаться штангистам в весовых категориях от 34 до 90+ кг. Победители в личном зачете определятся в каждой весовой категории в классическом двоеборье.

Этот турнир станет заключительным в текущем сезоне году и покажет, чего достигли спортсмены за год активных занятий, и выявит сильнейших из них.

Начало соревнований в 11:00 часов в зале тяжелой атлетики, который расположен на цокольном этаже дворца спорта "Кристалл" (ул. Горького, 29).

Приглашаются все неравнодушные к этому виду спорту. Вход свободный, сообщили в пресс-службе спортивного учреждения. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:52 0
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