Завершается подготовка к автопробегу по югу Сахалина «Звезда Победы»

Подготовка к проведению на юге Сахалина 5 мая 2017 года Военно-патриотической акции приближается к своей финальной стадии

Завершается подготовка к проведению военно-патриотической акции «Звезда Победы». Сейчас организаторы согласовывают с органами власти и ГИБДД детали мероприятия и маршруты движения автоколонн, которые выдвинутся из Анивы, Долинска, Корсакова, Невельска и Холмска в Южно-Сахалинск 5 мая.

Участие в автопробеге примут ветераны боевых действий, молодежные и творческие коллективы, сахалинские казаки и Юнармия, поисковые организации, участники мотоклуба «Ночные волки», представители профессиональных союзов, других общественных объединений, органов власти.

Колонны стартуют в Южно-Сахалинск из райцентров с 9:20 и 10:20. Ориентировочно в 11:30 все участники заезда объединятся в одну общую колонну у мемориального комплекса на площади Славы областного центра.

В 12:00 состоится торжественное открытие Всероссийской «Вахты Памяти-2017», состоится церемония возложения цветов и венков к Вечному огню.

После этого участники акции переместятся к мемориальному комплексу на площади Победы, где с 13:00 будут организованы и проведены экскурсии в музей Победы, запланировано посещение кафедрального собора Южно-Сахалинской и Курильской епархии Русской православной церкви.

Акция завершится в 15:00 — с этого времени участники мероприятия начнут движение обратно к своим муниципальным образованиям, сообщает Сахалинский областной союз организаций профсоюзов.