«Наследники Победы» - голосование завершилось

Онлайн-голосование в детском творческом конкурсе длилось две недели. По промежуточным итогам и результату можно судить, что борьба между шестью коллективами дошкольных учреждений Южно-Сахалинска разгорелась нешуточная – лидеры постоянно менялись местами. Настало время подводить итоги.

Наибольшее количество голосов получил детский сад «Аистёнок» - 35,1%.

На второй позиции композиция воспитанников детского сада «Ласточка» - 28,6% .

Третье место завоевали воспитанники дошкольного учреждения «Светлячок» 13,6%.

На четвертом - номер детского сада №6 - 9,8%.

Пятое место - детский сад «Мальвина» - 7,9%.

Шестое - детский сад «Незабудка» - 5%.

Творческий номер победителя онлайн-голосования - коллектива детского сада "Аистёнок" будет показан 9 мая на канале ТНТ-АСТВ.

Медиахолдинг «АСТВ» и департамент образования администрации Южно-Сахалинска поздравляют всех участников и приглашают горожан и гостей города на праздничные мероприятия, посвященные 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 9 мая в городском парке культуры и отдыха. В этот день все детские коллективы, участвовавшие в конкурсе «Наследники Победы», выступят на сцене парка со своими номерами.

Также все участники конкурса, не зависимо от занятого места, награждаются посещением детской дискотеки, которая пройдет в Детском пространстве «МОРЕ».