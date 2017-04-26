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«Наследники Победы» - голосование завершилось

«Наследники Победы» - голосование завершилось

Участники творческого конкурса выступят на 9 мая в ГПКиО им. Ю.А. Гагарина

Онлайн-голосование в детском творческом конкурсе длилось две недели. По промежуточным итогам и результату можно судить, что борьба между шестью коллективами дошкольных учреждений Южно-Сахалинска разгорелась нешуточная – лидеры постоянно менялись местами. Настало время подводить итоги.

Наибольшее количество голосов получил детский сад «Аистёнок» - 35,1%.
На второй позиции композиция воспитанников детского сада «Ласточка» - 28,6% .
Третье место завоевали воспитанники дошкольного учреждения «Светлячок» 13,6%.
На четвертом - номер детского сада №6 - 9,8%.
Пятое место - детский сад «Мальвина» - 7,9%.
Шестое - детский сад «Незабудка» - 5%.

Творческий номер победителя онлайн-голосования - коллектива детского сада "Аистёнок" будет показан 9 мая на канале ТНТ-АСТВ.

Медиахолдинг «АСТВ» и департамент образования администрации Южно-Сахалинска поздравляют всех участников и приглашают горожан и гостей города на праздничные мероприятия, посвященные 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 9 мая  в городском парке культуры и отдыха. В этот день все детские коллективы, участвовавшие в конкурсе «Наследники Победы», выступят на сцене парка со своими номерами.
Также все участники конкурса, не зависимо от занятого места, награждаются посещением детской дискотеки, которая пройдет в Детском пространстве «МОРЕ». 

сегодня, в 12:13 0
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Комментарии
Katenok12
Написано сегодня, в 12:30 Отредактированно сегодня, в 12:30
Ура! Молодцы дети, все молодцы
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+3
VLадимир
Написано сегодня, в 12:46
Поздравления победителям,а вообще все детки молодцы,и поздравления воспитателям и музыкальным руководителям.Удачи.
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+4
Лёха
Написано сегодня, в 13:49
здорово. да, все молодцы!
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+1
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