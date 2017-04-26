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Южносахалинцы боятся утонуть в вырытом во дворе котловане
Фото очевидцев

Южносахалинцы боятся утонуть в вырытом во дворе котловане

Еще год назад здесь обещали возвести магазин и спортивную площадку

В редакцию astv.ru обратились жители нескольких домов Южно-Сахалинска. Они обеспокоены началом незаконного строительства - во дворе по проспекту Победы, 81 уже вырыт котлован. 

- Примерно год назад эту землю арендовали для строительства магазина спортивных товаров. Застройщик собрал жильцов соседних домов и заверил, что планирует вместе с магазином построить современную спортивную площадку для живущих в округе детей. Это и подкупило всех нас, - рассказывает Ирина.

Однако началась стройка только несколько недель назад. Рабочие вырыли на огромный котлован. А после одного из последних циклонов ограждение стройплощадки ветром разметало по припаркованным машинам и по дворам. 

- В порядок ограждение и территорию стройки никто не приводит. Ждут наверное, пока котлован заполнится дождевой водой, и там смогут купаться прохожие, - сетует Ирина. 

В департаменте землепользования Южно-Сахалинска жителям близлежащих домов объяснили, договор аренды с застройщиком расторгнут. Разрешения на строительство у него сейчас нет. Так что непонятно кто строит на этом месте. Ясно только, что незаконно. 

Кроме того, 26 апреля сотрудники департамента съездили на несанкционированную стройку, посмотрели на котлован, составили акт и уехали. Проводится проверка, результаты которой станут известны ближе к концу недели. 

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Южносахалинцы обеспокоены незаконной стройкой магазина спортивных товаров, Фото: 1
Южносахалинцы обеспокоены незаконной стройкой магазина спортивных товаров, Фото: 2
Южносахалинцы обеспокоены незаконной стройкой магазина спортивных товаров, Фото: 3
Южносахалинцы обеспокоены незаконной стройкой магазина спортивных товаров, Фото: 4
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Южносахалинцы обеспокоены незаконной стройкой во дворе
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 14:41 +1
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