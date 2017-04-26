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Внедорожник насмерть сбил пешехода на дороге Курильск - Рейдово

Внедорожник насмерть сбил пешехода на дороге Курильск - Рейдово

Мужчина шел по проезжей части попутно движению транспорта

29 апреля примерно в 04:00 31-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pagero двигался по автодороге Курильск – Рейдово.

Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, в районе дома № 8, по предварительным данным, автомобиль совершил наезд на пешехода, который  двигался по проезжей части в попутном направлении транспорта.

В результате ДТП 48-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. На момент ДТП он был одет в одежду темного цвета без светоотражающих элементов

По данному факту проводится проверка.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:48 0
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