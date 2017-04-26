Внедорожник насмерть сбил пешехода на дороге Курильск - Рейдово

29 апреля примерно в 04:00 31-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pagero двигался по автодороге Курильск – Рейдово.

Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, в районе дома № 8, по предварительным данным, автомобиль совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении транспорта.

В результате ДТП 48-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. На момент ДТП он был одет в одежду темного цвета без светоотражающих элементов

По данному факту проводится проверка.