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Больше 10 тысяч южносахалинцев остались без горячей воды и отопления
Причина - коммунальная авария
80 домов в Южно-Сахалинске остались без горячей воды и тепла из-за коммунальной аварии.
Сегодня около двух часов ночи произошел порыв на коллекторе Комсомольский. По самым скромным подсчетам, больше 10 тысяч человек лишились горячей воды и отопления.
Как сообщили радио АСТВ в диспетчерской «Сахалинской коммунальной компании», ремонтные бригады уже начали работу. Как ожидается, тепло в домах южносахалинцев появится только к полуночи.
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Комментарии
Online
Елена Кириченко Online
Написано сегодня, в 09:25
Хорошо что сегодня тепло на улице
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+2
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 09:36
А я думал все. Отопительный сезон закончился.!!!
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0
Paiste
Написано сегодня, в 10:00
Потерпим.
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0
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 10:02
бэдолаги, весь остров в печали от того что у кого то нет горячей воды
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