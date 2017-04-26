Больше 10 тысяч южносахалинцев остались без горячей воды и отопления

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80 домов в Южно-Сахалинске остались без горячей воды и тепла из-за коммунальной аварии.

Сегодня около двух часов ночи произошел порыв на коллекторе Комсомольский. По самым скромным подсчетам, больше 10 тысяч человек лишились горячей воды и отопления.

Как сообщили радио АСТВ в диспетчерской «Сахалинской коммунальной компании», ремонтные бригады уже начали работу. Как ожидается, тепло в домах южносахалинцев появится только к полуночи.