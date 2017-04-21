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Около сотни тысяч сахалинских пенсионеров получат увеличенную пенсию
uarp.org

Около сотни тысяч сахалинских пенсионеров получат увеличенную пенсию

Размеры страховых выплат изменились после индексаций

Всего в островном регионе проживают 153 тысячи 550 пенсионеров. С 1 февраля была проведена индексация стоимости пенсионного балла и повышение размера фиксированной выплаты на 5,4 %. А с 1 апреля состоялась дополнительная индексация только стоимости пенсионного балла на 0,38 %.

Увеличенные страховые пенсии стали получать 97 тысяч 729 островных неработающих пенсионеров.

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в Сахалинской области на 1 января 2017 года составлял 16 тысяч 764,1 рубля, в результате февральской и апрельской индексаций он увеличился до 17 тыс. 791,43 рубля.

В том числе:

  • средний размер страховой пенсии по старости увеличился с 17 тыс. 243,5 руб. до 18 тыс. 301,89 руб.;
  • средний размер страховой пенсии по инвалидности – с 10 тыс. 926 руб. до 11 тыс. 464,14 руб.;
  • средний размер страховой пенсии по случаю потери кормильца – с 8 тыс. 857,3 руб. до 9 тыс. 379,22 руб.

Тогда как работающие пенсионеры продолжают получать страховую пенсию без учета прошедших индексаций, сообщает пресс-служба ОПФР по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 08:56 0
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Комментарии
Online
UnknownFessa Online
Написано сегодня, в 09:07
0,38% серьезно? Вот пенсионеры то шиковать начнут сейчас - колбасу, да молоко покупать)))
Позорище...
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 09:08
Спасибо, кормильцы, низкий поклон вам до земли. В СССР работающих еще и поощряли материально. А нынешним лишь бы сэкономить.
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+3
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 09:10
где то на просторах сети читал, что один пенсионэр свою добавку в размере 60 рубчинских отправил Димону, но Димон видимо поскромничал, получать отказался
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 09:29
Bokassa, и еще пара бабушек так делало. А вот если б флэш-моб пенсионеров - сумма хорошая получилась бы, не отказался
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0
Online
КисМа") Online
Написано сегодня, в 09:15
Как-будто работающие пенсионеры от хорошей жизни работающие.
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+2
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 09:29
Глянул на картинку и поржал. В ленте новостей этот дедок жест известный показывает
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+1
Online
atm Online
Написано сегодня, в 09:32
В переводе на рубли, что составило около 40 рублей
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0
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