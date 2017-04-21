Около сотни тысяч сахалинских пенсионеров получат увеличенную пенсию

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Всего в островном регионе проживают 153 тысячи 550 пенсионеров. С 1 февраля была проведена индексация стоимости пенсионного балла и повышение размера фиксированной выплаты на 5,4 %. А с 1 апреля состоялась дополнительная индексация только стоимости пенсионного балла на 0,38 %.

Увеличенные страховые пенсии стали получать 97 тысяч 729 островных неработающих пенсионеров.

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в Сахалинской области на 1 января 2017 года составлял 16 тысяч 764,1 рубля, в результате февральской и апрельской индексаций он увеличился до 17 тыс. 791,43 рубля.

В том числе:

средний размер страховой пенсии по старости увеличился с 17 тыс. 243,5 руб. до 18 тыс. 301,89 руб.;

средний размер страховой пенсии по инвалидности – с 10 тыс. 926 руб. до 11 тыс. 464,14 руб.;

средний размер страховой пенсии по случаю потери кормильца – с 8 тыс. 857,3 руб. до 9 тыс. 379,22 руб.

Тогда как работающие пенсионеры продолжают получать страховую пенсию без учета прошедших индексаций, сообщает пресс-служба ОПФР по Сахалинской области.