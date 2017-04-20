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Сахалинских выпускников приглашают выполнить нормативы комплекса ГТО

Сахалинских выпускников приглашают выполнить нормативы комплекса ГТО

29 апреля старшеклассники смогут сдать норматив «бег»

В субботу, региональный центр «Спартак» приглашает учащихся старших классов выполнить нормативы комплекса ГТО. В этот раз школьникам предлагают выполнить норматив «бег» на дистанции, соответствующие возрастным ступеням ВФСК ГТО. Прием нормативов начнется в 10:30 в школе летних видов спорта.

В региональном центре «Спартак» напоминают, что выпускники, получившие золотой знак отличия комплекса ГТО, смогут претендовать на дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Поэтому им дается возможность в течение года, до начала вступительных экзаменов, получить золотой знак отличия.

Дополнительную информацию можно узнавать по телефону: 24-81-00, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:49 +1
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Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
выпускникшкольникГТОбег
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 18:16
как то по моему неправильно давать преференции физически развитым людям перед остальными при поступлении
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babaj
Написано сегодня, в 18:27
Bokassa, Преференции.. Надо запомнить.А я по-простому - преимущества.)))
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Online
atm Online
Написано сегодня, в 18:40
Bokassa, СахГУ дает 2 дополнительных балла и только за золотой значок, который не так просто получить, в прошлом году в Холмском районе не было ни одного золота, только серебро и бронза
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