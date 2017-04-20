Сахалинских выпускников приглашают выполнить нормативы комплекса ГТО

В субботу, региональный центр «Спартак» приглашает учащихся старших классов выполнить нормативы комплекса ГТО. В этот раз школьникам предлагают выполнить норматив «бег» на дистанции, соответствующие возрастным ступеням ВФСК ГТО. Прием нормативов начнется в 10:30 в школе летних видов спорта.

В региональном центре «Спартак» напоминают, что выпускники, получившие золотой знак отличия комплекса ГТО, смогут претендовать на дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Поэтому им дается возможность в течение года, до начала вступительных экзаменов, получить золотой знак отличия.

Дополнительную информацию можно узнавать по телефону: 24-81-00, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.