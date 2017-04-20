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Выставка пожарной техники пройдет в Южно-Сахалинске

Выставка пожарной техники пройдет в Южно-Сахалинске

Дети смогут сесть за руль пожарной машины

В субботу, 29 апреля, в 10.00 на площади Победы в городе Южно-Сахалинске откроется выставка автомобилей, используемых на тушении пожаров. 

"В течение всего дня, до 18.00 все желающие смогут осмотреть технику, сделать фотографии, познакомиться с современным оборудованием и комплектацией автомобилей.  Дети смогут почувствовать себя в роли пожарных, побывав за рулем пожарной машины.

На выставке помимо автоцистерн, будет представлен автоматический коленчатый подъемник, пожарная насосная станция, пожарный рукавный автомобиль, автомобиль информирования населения, на котором будут демонстрироваться ролики по безопасности жизнедеятельности с любимым детским героем Сеней и другая техника", - сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области. 

Кроме того для школьников проведут конкурс рисунков на асфальте на тему пожарной безопасности. Победителей и активных  участников ждут призы.

Мероприятие состоится накануне Дня пожарной охраны России, который отмечается в стране 30 апреля.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:06 +3
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Комментарии
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 18:19
Дааа... А если вдруг пожар?

Или в этот день они пожар не запланировали?
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