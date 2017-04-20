фото очевидцев
Вандалы разломали детскую площадку в Холмске
В целости она простояла лишь год
Детская площадка, установленная на Приморском бульваре в Холмске, простояла лишь год, но уже имеет неприглядный вид - качели и турники разломаны, детали конструкций и резина отходят, отверстия не совпадают, крепежные болты отсутствуют.
Как рассказали astv.ru в администрации портового города, эта площадка в центре города предназначена для всех детей города, она расположена не на придомовой территории.
"После схода снега по всему городу специалисты осматривают детские площадки, затем начнутся работы по их ремонту. О повреждении конструкций горожане могут также сообщать в администрацию", - говорят в пресс-службе администрации Холмска.
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Но полиция никого не нашла,а я площадки сдал. Вот как то так.
Сейчас начнут всё на вандалов валить...
Ночью все порядочные люди уже спят, а транспорта
у нас по городу уже после восьми часов не дождёшься...
Прям специально, взяли и разломали... Что-то с трудом в это вериться...
Странно, а что животные без присмотра были?
Как туда посторонние попали?