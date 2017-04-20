Вандалы разломали детскую площадку в Холмске

фото очевидцев

В целости она простояла лишь год

Детская площадка, установленная на Приморском бульваре в Холмске, простояла лишь год, но уже имеет неприглядный вид - качели и турники разломаны, детали конструкций и резина отходят, отверстия не совпадают, крепежные болты отсутствуют.

Как рассказали astv.ru в администрации портового города, эта площадка в центре города предназначена для всех детей города, она расположена не на придомовой территории.

"После схода снега по всему городу специалисты осматривают детские площадки, затем начнутся работы по их ремонту. О повреждении конструкций горожане могут также сообщать в администрацию", - говорят в пресс-службе администрации Холмска.