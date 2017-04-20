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Вандалы разломали детскую площадку в Холмске
фото очевидцев

Вандалы разломали детскую площадку в Холмске

В целости она простояла лишь год

Детская площадка, установленная на Приморском бульваре в Холмске, простояла лишь год, но уже имеет неприглядный вид - качели и турники разломаны, детали конструкций и резина отходят, отверстия не совпадают, крепежные болты отсутствуют.

Как рассказали astv.ru  в администрации портового города, эта площадка в центре города предназначена для всех детей города, она расположена не на придомовой территории. 

"После схода снега по всему городу специалисты осматривают детские площадки, затем начнутся работы по их ремонту. О повреждении конструкций горожане могут также сообщать в администрацию", - говорят в пресс-службе администрации Холмска.

Галерея
Вандалы разломали детскую площадку в Холмске, Фото: 1
Вандалы разломали детскую площадку в Холмске, Фото: 2
Вандалы разломали детскую площадку в Холмске, Фото: 3
Вандалы разломали детскую площадку в Холмске, Фото: 4
Вандалы разломали детскую площадку в Холмске, Фото: 5
Вандалы разломали детскую площадку в Холмске, Фото: 6
Вандалы разломали детскую площадку в Холмске, Фото: 7
Вандалы разломали детскую площадку в Холмске, Фото: 8
Вандалы разломали детскую площадку в Холмске, Фото: 9
Вандалы разломали детскую площадку в Холмске, Фото: 10
Вандалы разломали детскую площадку в Холмске, Фото: 11
Вандалы разломали детскую площадку в Холмске, Фото: 12
Вандалы разломали детскую площадку в Холмске, Фото: 13
Вандалы разломали детскую площадку в Холмске, Фото: 14
Вандалы разломали детскую площадку в Холмске, Фото: 15
Вандалы разломали детскую площадку в Холмске, Фото: 16
Вандалы разломали детскую площадку в Холмске, Фото: 17
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Вандалы разломали детскую площадку в Холмске
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 17:22 +3
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Комментарии
Reader
Написано сегодня, в 17:35
наверное опять "приезжие виноваты"
Сейчас это удобно стало
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 17:39
Reader, да таких уродиков и среди своих хватает...
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+4
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 18:15
Reader, да нет ,не приезжие. Я в Чехове с этим в том году столкнулся. Ещё не сдал объект, а уже пришлось полицию вызывать. Детей же не выгонишь с площадки,им очень хочется играть. Они в эти корзины сами залезают. А корзины предназначены для мячей.
Но полиция никого не нашла,а я площадки сдал. Вот как то так.
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+2
Reader
Написано сегодня, в 18:17
VLадимир, вообще это был сарказм
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+2
Еще 1 комментарий
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 17:44
вот для чего, это было сделано!!!! Д"БИЛ@ руки оторвать им
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+1
Bokassa
Написано сегодня, в 17:54
как по мне, так половина конструкций изначально не внушала доверия и выглядела фуфлыжно и не особо качественно, поэтому ИМХО - 50% вина вандалов а 50% отсутствие контроля за имуществом как на стадии принятия так и в ходе эксплуатации, если не ошибаюсь приморский в хоз ведении управления культуры должен быть
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+4
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 18:38
Bokassa,
Тоже хотела об этом сказать...

Сейчас начнут всё на вандалов валить...
Ночью все порядочные люди уже спят, а транспорта
у нас по городу уже после восьми часов не дождёшься...
Прям специально, взяли и разломали... Что-то с трудом в это вериться...
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0
Online
atm Online
Написано сегодня, в 18:00
Уроды, помню приезжал зоопарк, тоже на Приморском бульваре стоял, там тоже такие же придурки верблюду ночью палками нос разбили. У дочери истерика была
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+3
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 18:28
atm, Очевидно, плюнул он в них?

Странно, а что животные без присмотра были?
Как туда посторонние попали?
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0
Online
atm Online
Написано сегодня, в 18:33
VULKAN, не знаю, но нос у него был разбит очень сильно
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0
mak6690
Написано сегодня, в 18:40
atm, там не палкой разбили нос. накормили капустой со стеклом.
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0
Еще 1 комментарий
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 18:20
Люди,как так можно говорить. Ведь это наши с Вами дети. Что никто в детстве ничего не ломал,все блин паеньками были? Да мы сами их вырастили,а теперь обзываете. Да Вы мимо прохлдя, делаете им замечания? Больше чем уверен,что нет. Молча проходите мимо. Основная масса,а зато комменты - огонь.
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+2
Maximbor
Написано сегодня, в 18:22
Там есть камеры слежения, вся площадка попадает по их прицел. Все слежение выходит на пульт в МЧС Холмское. Если бы диспетчер мониторил как положенно можно было бы вандалов нахватить тепленькими, при бывшем мэре какой бы он там плохой не был, это должна была быть программа сетевой город.
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+2
mak6690
Написано сегодня, в 18:40
там большие аттракционы только недавно поставили. и не вандалы разломали и собрали хреново там видно что болты не стояли, даже поставили плохо. отверстия не совпадают. а покрытие при монтаже повредили и не исправили. даже остался бетонная пыль от сверлений когда ставили.
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+1
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