новости
новости
Регистрация
Более 2,5 кг жевательного табака пытались ввезти на Сахалин американцы

Более 2,5 кг жевательного табака пытались ввезти на Сахалин американцы

В прошлом году было изъято в два раза больше табачных изделий

С начала 2017 года на Южно-Сахалинской таможне из багажа граждан США изъято более 2,5 килограмм жевательного табака.

В отношении иностранцев, перевозивших  табачное изделие, возбуждено 9 дел об административных правонарушениях. Табак, в части превышения допустимых норм, изъят и помещен в камеру хранения вещественных доказательств Сахалинской таможни.

Следует отметить, что аналогичные нарушения выявляются регулярно. В 2016 году у граждан США было изъято более 5 килограммов жевательного табака.

Напомним, что в Россию одному человеку разрешено ввозить не больше 200 сигарет (50 сигар, сигарилл) или не более 250 граммов табака, сообщает пресс-секретарь Сахалинской таможни.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:51 +3
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская область
Прочее
табакизъятиетаможня
Популярное на ASTV
Теракт на Сахалине предотвратила ФСБ
Теракт на Сахалине предотвратила ФСБ
"Нет ничего удивительного, что террористы выбрали для подготовки взрыва Сахалин" - Сергей Гончаров
"Нет ничего удивительного, что террористы выбрали для подготовки взрыва Сахалин" - Сергей Гончаров
Освободившимся заключенным предложили выдавать по 50 тысяч рублей
Освободившимся заключенным предложили выдавать по 50 тысяч рублей
Женщину сняли с балкона четвертого этажа в Южно-Сахалинске
Женщину сняли с балкона четвертого этажа в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 17:08
вот пиндосы . оборзели...
Ответить
+2
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 17:10
Этот чувак настырный! Всё время налипает!
Вот что значит стойкость и уважение своих привычек!
Уважуха!
Ответить
+4
Nektos
Написано сегодня, в 17:17
sasch, для чего табак дуют? Не понимаю
Ответить
+2
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 17:38
Nektos, Дуют? А-а-а смарт? Проклятый Т9?
Жуют!
Ну это ничем не хуже жвачки, только не сладкое.
Ответить
+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 17:57
sasch, ненавижу Т9


К рисунку: Туда ему и дорого
Ответить
+5
Еще 7 комментариев
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 17:12
Нафига возить. Попросил бы. Что бы ему почтой присылали. И проблем не знал бы))
Ответить
+3
Perdimonocle
Написано сегодня, в 18:32
ostrovsakhalin, по правилам Таможенного союза пересылка табачных изделий запрещена совсем. Проверено на собственном опыте: заказывал трубочный табак (5 банок по 50 грамм) - таможня посылку "завернула" обратно...
Ответить
+2
Online
samaya_555 Online
Написано сегодня, в 18:56 Отредактированно сегодня, в 18:57
ostrovsakhalin, почта так же отслеживается:)
Ответить
+1
trdsport65
Написано сегодня, в 17:19
таможенники прям таких мега контрабандистов ловят что их надо орденами да медалями обвесить. ерудной занимаются. ну не наркоту же человек привез.
бедолаги амерканцы, не пожуют табачок-с
Ответить
+4
Online
samaya_555 Online
Написано сегодня, в 19:01
trdsport65, изучаем законодательство таможенного ЕАЭС;) Таможня не занимается фигней, поверьте:)
Ответить
+1
senchick
Написано сегодня, в 17:25
Американцы, как дети. Ну не дано им понять почему в их стране можно, а в нашей нет
Ответить
+3
babaj
Написано сегодня, в 18:09
А помню в лохматых советских годах в Омске продавался нюхательный табак в бумажных пачечках-кубиках.В командировке были с приятелем корейцем,сели нюхнули,чихнули,кайф не поняли,поржали. Не дворяне мы. Наверное этим только валенки от моли обсыпать.)))
А жевательный киргизня мешает с навозом овечьим и вроде балдеют. У каждого свой кайф.
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Выставка пожарной техники пройдет в Южно-Сахалинске
Выставка пожарной техники пройдет в Южно-Сахалинске
Жители Горнозаводска и Шебунино сами решат главные проблемы своих сел
Жители Горнозаводска и Шебунино сами решат главные проблемы своих сел
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru