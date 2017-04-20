Более 2,5 кг жевательного табака пытались ввезти на Сахалин американцы

В прошлом году было изъято в два раза больше табачных изделий

С начала 2017 года на Южно-Сахалинской таможне из багажа граждан США изъято более 2,5 килограмм жевательного табака.

В отношении иностранцев, перевозивших табачное изделие, возбуждено 9 дел об административных правонарушениях. Табак, в части превышения допустимых норм, изъят и помещен в камеру хранения вещественных доказательств Сахалинской таможни.

Следует отметить, что аналогичные нарушения выявляются регулярно. В 2016 году у граждан США было изъято более 5 килограммов жевательного табака.

Напомним, что в Россию одному человеку разрешено ввозить не больше 200 сигарет (50 сигар, сигарилл) или не более 250 граммов табака, сообщает пресс-секретарь Сахалинской таможни.