новости
новости
Регистрация
Южносахалинцев приглашают на выставку икебаны островной художницы
Freeadvice.ru

Южносахалинцев приглашают на выставку икебаны островной художницы

Торжественное открытие экспозиции пройдет 2 мая

С 29 апреля по 2 мая в Сахалинском областном художественном музее будет открыт выставочный проект художника-флориста Александры Кудряшовой «Сахалинский путь икебаны».

Выставка приурочена к 15-летию икебаны Согецу на Сахалине и 70-летию основателя Сахалинской школы икебаны Александры Кудряшовой. Она член национальной гильдии Флористов России, член Международной ассоциации преподавателей икебаны Согецу, основатель Школы икебаны Согецу на Сахалине, автор и организатор первого международного фестиваля икебаны и флористики «Цветы Сахалина».

Выставочный проект «Сахалинский путь икебаны» представит более 30 композиций икебаны из живых растений, сухоцветов, металла, пластика и других материалов, сообщает пресс-служба музея.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:24 +1
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
икебанахудожникСогецу
Популярное на ASTV
Теракт на Сахалине предотвратила ФСБ
Теракт на Сахалине предотвратила ФСБ
"Нет ничего удивительного, что террористы выбрали для подготовки взрыва Сахалин" - Сергей Гончаров
"Нет ничего удивительного, что террористы выбрали для подготовки взрыва Сахалин" - Сергей Гончаров
Освободившимся заключенным предложили выдавать по 50 тысяч рублей
Освободившимся заключенным предложили выдавать по 50 тысяч рублей
Женщину сняли с балкона четвертого этажа в Южно-Сахалинске
Женщину сняли с балкона четвертого этажа в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
babaj
Написано сегодня, в 18:24
Кудряшова уж столько лет на икэбановом Олимпе,что уже на нем должны громоздиться внуки ее учеников.Но икэбабушка не пускает?
Ответить
0
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 19:04
babaj, с опытом только красивее композиции. Что не так? Кому она может помешать своим многолетним творчеством?
Ответить
+2
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Несколько участков улиц Южно-Сахалинска на сутки перекроют
Несколько участков улиц Южно-Сахалинска на сутки перекроют
Вандалы разломали детскую площадку в Холмске
Вандалы разломали детскую площадку в Холмске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru