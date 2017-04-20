Южносахалинцев приглашают на выставку икебаны островной художницы

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С 29 апреля по 2 мая в Сахалинском областном художественном музее будет открыт выставочный проект художника-флориста Александры Кудряшовой «Сахалинский путь икебаны».

Выставка приурочена к 15-летию икебаны Согецу на Сахалине и 70-летию основателя Сахалинской школы икебаны Александры Кудряшовой. Она член национальной гильдии Флористов России, член Международной ассоциации преподавателей икебаны Согецу, основатель Школы икебаны Согецу на Сахалине, автор и организатор первого международного фестиваля икебаны и флористики «Цветы Сахалина».

Выставочный проект «Сахалинский путь икебаны» представит более 30 композиций икебаны из живых растений, сухоцветов, металла, пластика и других материалов, сообщает пресс-служба музея.