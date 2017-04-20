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Несколько участков улиц Южно-Сахалинска на сутки перекроют

Несколько участков улиц Южно-Сахалинска на сутки перекроют

Оставленные автомобили будут эвакуировать на спецстоянку

В связи с репетицией парада Победы с 19.00 27 апреля до 19.00 28 апреля на участке ул. Горького от Емельянова до Тихоокеанской и на ул. Тихоокеанской от Горького до Комсомольской будут расставлены знаки, ограничивающие остановку транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

Обращаем внимание, что к владельцам оставленных автомобилей будут применены меры административного воздействия вплоть до помещения машин на спецстоянку.

Репетиция парада пройдет в пятницу, 28 апреля, с 19.00 до 22.30. На это время для движения автотранспорта будут перекрыты участки следующих улиц:

- Горького - от Емельянова до Тихоокеанской;

- Тихоокеанская - от Горького до Академической;

- пр. Победы - от площади Победы до Физкультурной;

- Емельянова - от Горького до Комсомольской;

- Комсомольская - от Тихоокеанской до Емельянова.

Объезд перекрытых участков будет осуществляться по пр. Мира.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:26 0
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Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 17:33
"Объезд перекрытых участков будет осуществляться по пр. Мира.", - какой объезд? якорь им в ногу, если я до 20:00 работают и выживаю в районе пл.Победы, а пр.Победы перекрывается с площади до 44 аптеки???
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+1
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 18:53
senchick, все мы лишь работаем и выживаем, друг...все.
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0
Online
Child_of_Sun Online
Написано сегодня, в 19:02
Что-то я не понял.
Читаю заголовок: "Несколько участков улиц Южно-Сахалинска на сутки перекроют". Т.е. какой-то участок будет НА СУТКИ. Правильно?
Читаем текст: "В связи с репетицией парада Победы с 19.00 27 апреля до 19.00 28 апреля на участке ул. Горького от Емельянова до Тихоокеанской и на ул. Тихоокеанской от Горького до Комсомольской будут расставлены знаки, ограничивающие остановку транспортных средств".
Т.е. будет на сутки запрещена парковка и остановка транспортных средств на обочинах по указанным улицам.
Так КАКУЮ дорогу перекроют НА СУТКИ?!
АСТВ, вы там что потребляете, когда новости пишете? Вы не боитесь, что Вас за искажение фактов начнут привлекать? Вы же СМИ!
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0
Online
observer69 Online
Написано сегодня, в 19:09
Заголовок можно было и правильнее назвать" город Южно-Сахалинск будет перекрыт на сутки" что уж там мелочиться, как работать завтра ума не приложу.
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+1
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