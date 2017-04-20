Несколько участков улиц Южно-Сахалинска на сутки перекроют

В связи с репетицией парада Победы с 19.00 27 апреля до 19.00 28 апреля на участке ул. Горького от Емельянова до Тихоокеанской и на ул. Тихоокеанской от Горького до Комсомольской будут расставлены знаки, ограничивающие остановку транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

Обращаем внимание, что к владельцам оставленных автомобилей будут применены меры административного воздействия вплоть до помещения машин на спецстоянку.

Репетиция парада пройдет в пятницу, 28 апреля, с 19.00 до 22.30. На это время для движения автотранспорта будут перекрыты участки следующих улиц:

- Горького - от Емельянова до Тихоокеанской;

- Тихоокеанская - от Горького до Академической;

- пр. Победы - от площади Победы до Физкультурной;

- Емельянова - от Горького до Комсомольской;

- Комсомольская - от Тихоокеанской до Емельянова.

Объезд перекрытых участков будет осуществляться по пр. Мира.