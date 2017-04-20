Несколько участков улиц Южно-Сахалинска на сутки перекроют
Оставленные автомобили будут эвакуировать на спецстоянку
В связи с репетицией парада Победы с 19.00 27 апреля до 19.00 28 апреля на участке ул. Горького от Емельянова до Тихоокеанской и на ул. Тихоокеанской от Горького до Комсомольской будут расставлены знаки, ограничивающие остановку транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.
Обращаем внимание, что к владельцам оставленных автомобилей будут применены меры административного воздействия вплоть до помещения машин на спецстоянку.
Репетиция парада пройдет в пятницу, 28 апреля, с 19.00 до 22.30. На это время для движения автотранспорта будут перекрыты участки следующих улиц:
- Горького - от Емельянова до Тихоокеанской;
- Тихоокеанская - от Горького до Академической;
- пр. Победы - от площади Победы до Физкультурной;
- Емельянова - от Горького до Комсомольской;
- Комсомольская - от Тихоокеанской до Емельянова.
Объезд перекрытых участков будет осуществляться по пр. Мира.
Читаю заголовок: "Несколько участков улиц Южно-Сахалинска на сутки перекроют". Т.е. какой-то участок будет НА СУТКИ. Правильно?
Читаем текст: "В связи с репетицией парада Победы с 19.00 27 апреля до 19.00 28 апреля на участке ул. Горького от Емельянова до Тихоокеанской и на ул. Тихоокеанской от Горького до Комсомольской будут расставлены знаки, ограничивающие остановку транспортных средств".
Т.е. будет на сутки запрещена парковка и остановка транспортных средств на обочинах по указанным улицам.
Так КАКУЮ дорогу перекроют НА СУТКИ?!
АСТВ, вы там что потребляете, когда новости пишете? Вы не боитесь, что Вас за искажение фактов начнут привлекать? Вы же СМИ!