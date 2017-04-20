Сахалин – лидер по снижению смертности от заболеваний системы кровообращения

Сахалинская область добилась наилучших результатов в России в сфере снижения смертности от заболеваний системы кровообращения. Такая информация была озвучена во время видеоселекторного совещания с органами исполнительной власти в регионах, которое провела заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец. Обсуждались, в частности, меры по снижению смертности от заболеваний системы кровообращения.

Как доложила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, положительные результаты в этой работе достигнуты в 11 регионах страны. Наилучшие в России показатели за первые два месяца текущего года зафиксированы в Сахалинской области. На островах отмечено снижение количества умерших от болезней системы кровообращения на 40,7 процента по сравнению с прошлым годом.

- У нас создана межведомственная комиссия по реализации мер, направленных на снижение смертности, - прокомментировал глава областного медицинского ведомства Алексей Пак. – Усовершенствована работа регионального сосудистого центра на базе Сахалинской областной клинической больницы, а также пяти первичных сосудистых отделений в муниципальных образованиях. С этого года в ежедневном режиме контролируется состояние тяжелых больных, чтобы в случае угрозы жизни обеспечить оперативное реагирование и доставку пациента в специализированное медицинское учреждение.

По слова Алексея Пака, в шести муниципальных образованиях области из 18 имеются компьютерные томографы. До конца года такие аппараты появятся еще в двух районах - Томаринском и Ногликском. В результате значительно улучшатся условия оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области