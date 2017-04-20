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Сахалин – лидер по снижению смертности от заболеваний системы кровообращения

Сахалин – лидер по снижению смертности от заболеваний системы кровообращения

В районах области устанавливают компьютерные томографы

Сахалинская область добилась наилучших результатов в России в сфере снижения смертности от заболеваний системы кровообращения. Такая информация была озвучена во время видеоселекторного совещания с органами исполнительной власти в регионах, которое провела заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец. Обсуждались, в частности, меры по снижению смертности от заболеваний системы кровообращения.

Как доложила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, положительные результаты в этой работе достигнуты в 11 регионах страны. Наилучшие в России показатели за первые два месяца текущего года зафиксированы в Сахалинской области. На островах отмечено снижение количества умерших от болезней системы кровообращения на 40,7 процента по сравнению с прошлым годом.

- У нас создана межведомственная комиссия по реализации мер, направленных на снижение смертности, - прокомментировал глава областного медицинского ведомства Алексей Пак. – Усовершенствована работа регионального сосудистого центра на базе Сахалинской областной клинической больницы, а также пяти первичных сосудистых отделений в муниципальных образованиях. С этого года в ежедневном режиме контролируется состояние тяжелых больных, чтобы в случае угрозы жизни обеспечить оперативное реагирование и доставку пациента в специализированное медицинское учреждение.  

По слова Алексея Пака, в шести муниципальных образованиях области из 18 имеются компьютерные томографы. До конца года такие аппараты появятся еще в двух районах - Томаринском и Ногликском. В результате значительно улучшатся условия оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:22 −1
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 10:46
Сахалинская область добилась наилучших результатов в России в сфере снижения смертности от заболеваний системы кровообращения, потому что по умерали уже все , помню за обследование на этом томографе попросили 5000р, а на их закупках сколько денег украли....
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+2
Bokassa
Написано сегодня, в 11:24
ну ежели все сердечники поумирали, то ждем статистики по снижению онкологии, за так сказать выбытием поциэнтов
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+2
Online
atm Online
Написано сегодня, в 12:35
Перечислите, пожалуйста районы, в которых есть эти томографы и специалисты, умеющие на них работать. В Холмском районе парнишка погиб из-за вовремя не диагностированной гематомы после аварии, потому что у томографа провода мыши перегрызли. Правда это года 4 тому назад было, как сейчас обстоит дело не знаю
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