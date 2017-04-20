Черных казарок пересчитали российские и японские орнитологи

Российские и японские орнитологи подвели итоги весенних учётов черной казарки.

Как сообщают специалисты заповедника "Курильский", численность азиатской популяции тихоокеанского подвида черной казарки (Branta bernicla nigricans) в последние годы стремительно сокращалась и сейчас составляет приблизительно 5-8 тысяч особей. Вид занесен в Красные Книги РФ и Сахалинской области. Зимуют птицы на островах в Японии (Хоккайдо, Хонсю), в Корее и на Шандунском полуострове в Китае, а для размножения перелетают на побережье моря Лаптевых (территория Якутии).

С зимы 2014-2015 гг. учет редких пернатых проводится одновременно в Японии (полуостров Нотсуке и Немуро) и на Кунашире (полуостров Весловский).

В этом году очередной весенний российско-японский учет проходил с 1 по 9 апреля.

Он показал, что на вскрывшихся ото льда озерах юга Кунашира кормятся и отдыхают 742 казарки, а на значительном удалении от мыса Весло было отмечено еще 155 особей. Таким образом, на острове Кунашир общее количество отдыхающих на перелете птиц составило 897. Примерно такое же количество (987 особей) было зарегистрировано и в апреле 2016 года.

Японские специалисты также подвели итоги весенних учетов, общее количество черной казарки на островах Хоккайдо и Кунашир составило 3129 особи (в 2016 г.- 2705 шт.)

«Птиц стало больше и в этот раз они появились в Окинаве и Раусу (южная сторона полуострова Сиретоко), где раньше их не наблюдали, это хороший знак,»- отметил профессор Фудзии.

Кроме казарки наблюдатели провели подсчет и других птиц. Всего было отмечено 12 видов водоплавающих, из них наиболее массовы морская чернеть, свиязь, гоголь, шилохвость и большой крохаль.

Период миграции у птиц один из самых тяжелых, поэтому так важно, чтобы их кратковременных отдых на Кунашире не нарушался присутствием человека и дал возможность набраться сил перед дальней дорогой. Администрация заповедника «Курильский» обращается к жителям и гостям острова с просьбой не беспокоить птиц в местах их массового скопления!

Приятной неожиданностью для участников учетов стало появление группы сивучей (7 особей) недалеко от берега на мысе Весло. Животные игриво плавали вдоль берега, ненадолго выныривая и позволяя себя рассмотреть. Сивучи (Eumetopias jubatus) относятся к ушастым тюленям, это малочисленный вид, занесенный в Красный список МСОП-96 и Красную Книгу РФ.