Врачи, работающие в Южно-Сахалинске, получат дополнительную соцподдержку

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На очередном 40-м заседании Городской думы Южно-Сахалинска депутаты рассмотрели 23 вопроса.

Обсуждая один из них народные избранники решили увеличить ежегодную финансовую поддержку общественных организаций инвалидов с 50 до 100 тысяч рублей. Расходы этих организаций в последнее время заметно возросли и деньги им просто необходимы для проведения реабилитационных и социально значимых мероприятий.

Вторым вопросом стало обращение врачей-терапевтов поликлиники № 6, прибывших в островной регион в рамках программы «Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014-2020 годы». Специалисты были трудоустроены в поликлинику Южно-Сахалинска, а служебное жилье им выделили в селе Ново-Троицкое. И из-за того, что они оказались зарегистрированы за пределами городского округа, их лишили права на получение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. В том время как их коллеги, проживающие в областном центре, это право имеют. Депутаты решили внести изменение в Положение об установлении мер соцподдержки, чтобы социальные выплаты могли получать врачи, работающие в Южно-Сахалинске, независимо от их места жительства.

Законотворцы также проголосовали за создание Совета Городской думы – в него войдут председатель, его заместитель, председатели профильных комитетов и два депутата. В обязанности членов Совета войдет согласование повестки заседаний Думы; формирование перечня предложений в проект программы законопроектной работы Сахалинской областной Думы; обсуждение деятельности постоянных комитетов; согласование кандидатуры для включения в состав комиссий, комитетов, рабочих групп, созданных при администрации города.

Кроме того, на заседании стали известны имена первых двух семей Южно-Сахалинска, которые будут награждены «За заслуги в воспитании детей». С этого момента почетный знак будет вручаться ежегодно семьям, которые развивают и укрепляют в детях семейные традиции и ценности, формируют у детей патриотизм и нравственность, сообщает пресс-служба Городской думы.