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В Новоалександровске капитально отремонтируют муниципальную баню

В Новоалександровске капитально отремонтируют муниципальную баню

Помещения и инженерные сети сильно изношены

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел выездное совещание в планировочном районе Новоалександровск по вопросу ремонта муниципальной бани.

Как сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, здание бани было построено в 70-х годах и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. Помещения и инженерные сети значительно изношены .

Начальник отдела по управлению территорией Сергей Замотаев сообщил, что баня закрыта с ноября прошлого года. Регулярно поступают звонки от жителей с вопросом, когда она снова откроется. Заведение имело два отделения на 70 мест, работало по субботам и воскресеньям и принимало до 200 посетителей.

В связи с тем, что баня является социально значимым объектом и пользуется спросом среди жителей планировочного района, принято решение вернуть объект в муниципальную собственность и привести в рабочее состояние. Изначально планировались работы по текущему ремонту кровли, фасада, замена оконных блоков. Однако по результатам обследования установлено, что необходим капитальный ремонт.

Работы предстоит выполнить масштабные. В ближайшие дни будет проведена инвентаризация сетей, затем начнется формирование проектно-сметной документации на капитальный ремонт электрики, водопровода, системы отопления и вентиляции. Предполагается строительство газовой модульной котельной и очистных сооружений. Сергей Надсадин поручил провести все работы в короткие сроки, чтобы проект был готов уже в этом году, при проектировании учесть благоустройство прилегающей территории, организовать парковочные места.   

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В Новоалександровске капитально отремонтируют муниципальную баню, Фото: 2
В Новоалександровске капитально отремонтируют муниципальную баню, Фото: 3
В Новоалександровске капитально отремонтируют муниципальную баню, Фото: 4
В Новоалександровске капитально отремонтируют муниципальную баню, Фото: 5
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В Новоалександровске капитально отремонтируют муниципальную баню
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:08 0
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Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 12:30 Отредактированно сегодня, в 12:33
А где это у НАС такое " Новоалександровске "???
Зашел на сайт администрации Сах.области и они то же не знают
Сам Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел выездное совещание в планировочном районе Ново-Александровск по вопросу ремонта муниципальной бани.
" Новоалександровске " ... Напоминаю Ри Лизе, - Сахалинке с высшим образованием, что: Новоалекса?ндровск — город, административный центр Новоалександровского района Ставропольского края и муниципального образования городское поселение.... И Т,Д,,,,,,,,
Скопипастить даже не могут с офсайта
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+1
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 12:47
senchick, спокойнее. Самого бесит когда так называют. Но у некоторых в документах даже пишут Новоалександровск!
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+1
senchick
Написано сегодня, в 12:52
ostrovsakhalin, Не могу спокойно... Просто аж трясёт от этого.... Ладно у меня 9-ть классов образования, но это....
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+1
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 13:43
senchick,
фу,неуч,я и то 10
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+2
Еще 2 комментария
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 12:45
Опять
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0
Bokassa
Написано сегодня, в 13:11
масштабная проблема, что ни говори, только мэр в состоянии решить
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+1
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 13:44
Да пошли они в баню!))))))))
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