В Новоалександровске капитально отремонтируют муниципальную баню

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел выездное совещание в планировочном районе Новоалександровск по вопросу ремонта муниципальной бани.

Как сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, здание бани было построено в 70-х годах и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. Помещения и инженерные сети значительно изношены .

Начальник отдела по управлению территорией Сергей Замотаев сообщил, что баня закрыта с ноября прошлого года. Регулярно поступают звонки от жителей с вопросом, когда она снова откроется. Заведение имело два отделения на 70 мест, работало по субботам и воскресеньям и принимало до 200 посетителей.

В связи с тем, что баня является социально значимым объектом и пользуется спросом среди жителей планировочного района, принято решение вернуть объект в муниципальную собственность и привести в рабочее состояние. Изначально планировались работы по текущему ремонту кровли, фасада, замена оконных блоков. Однако по результатам обследования установлено, что необходим капитальный ремонт.

Работы предстоит выполнить масштабные. В ближайшие дни будет проведена инвентаризация сетей, затем начнется формирование проектно-сметной документации на капитальный ремонт электрики, водопровода, системы отопления и вентиляции. Предполагается строительство газовой модульной котельной и очистных сооружений. Сергей Надсадин поручил провести все работы в короткие сроки, чтобы проект был готов уже в этом году, при проектировании учесть благоустройство прилегающей территории, организовать парковочные места.