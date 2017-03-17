новости
новости
Регистрация
Ревнивая сахалинка предстанет перед судом за распространение интимных фото несовершеннолетней
Camarena Health

Ревнивая сахалинка предстанет перед судом за распространение интимных фото несовершеннолетней

Женщина скопировала снимки с телефона сожителя

Следственным отделом по Ногликскому району СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летней местной жительницы. Она обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, обвиняемая просматривала телефон своего 27-летнего сожителя и обнаружила личную переписку между ним и 16-летней жительницей поселка. Также в телефоне находились интимные фотографии несовершеннолетней с изображением её в нижнем белье, которые девушка скопировала в память своего мобильного телефона.

Эти фотографии обвиняемая распространила в социальной сети.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:22 0
Другие статьи по темам
Место
Ноглики
Прочее
следственный комитетсоциальные сети
Популярное на ASTV
Землетрясение почувствовали жители юга Сахалина
Землетрясение почувствовали жители юга Сахалина
Жильцов четырехэтажки в Углегорске эвакуируют - горит крыша жилого многоквартирного дома
Жильцов четырехэтажки в Углегорске эвакуируют - горит крыша жилого многоквартирного дома
Семья косаток приплыла к Пригородному
Семья косаток приплыла к Пригородному
Трудовые книжки уйдут в прошлое
Трудовые книжки уйдут в прошлое

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Арктический Воин Online
Написано сегодня, в 12:33
Так и его за ноздри надо. Интимные фотографии несовершеннолетней...
Ответить
+5
senchick
Написано сегодня, в 12:46
Арктический Воин, Так и родителей несовершеннолетней то же к ответу за ненадлежащее воспитание
Ответить
+3
Online
Арктический Воин Online
Написано сегодня, в 12:52
senchick, Родители должны смотреть за своими детьми, согласен. Но за всем и всегда не углядишь. Этот интернет- вселенское зло... Чего в нем только нет. А вот чувак, будь я полицейским, меня бы заинтересовал в первую очередь. Каким образом у него фотки оказались. 27- тот возраст, когда надо думать прежде, чем делать
Ответить
+2
Totoshka
Написано сегодня, в 13:49
Арктический Воин, что-то мне подсказывает, что эта несовершеннолетняя сама ему эти фотки и выслала. Видать там еще та несовершеннолетняя.
Ответить
+1
Еще 1 комментарий
Bokassa
Написано сегодня, в 13:11
норот с ума едет все больше и больше, нельзя таким людям давать современные технологии, это как жать австралопитеку дробовик
Ответить
+3
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 13:47
16-летняя в нижнем белье....и?...
Короче,всех вас нахрен надо пересажать.потому что вы пялитесь на баб в купальниках,фоткаетесь на их фоне и всем показываете....всем 10000 лет строгача без права переписки
Ответить
+2
qwert
Написано сегодня, в 14:18 Отредактированно сегодня, в 14:19
Mauzer, неприкосновенность частной жизни. УК РФ, Статья 137. Так же как и распростроение фотографий в геометрии без твоего согласия или ютубе и подобных. за это можно привлечь
Ответить
0
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 14:20
qwert,
я не про даму,которая получит как раз по заслугам,а стебанулся над мнением про чувака.
каждый понимает как может,в том числе и вы.)))
Ответить
+1
qwert
Написано сегодня, в 14:29
Mauzer, ну бывает)
Ответить
0
Еще 3 комментария
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Сахалинские школьники примут участие в фестивале молодежных клубов космонавтики
Сахалинские школьники примут участие в фестивале молодежных клубов космонавтики
В Новоалександровске капитально отремонтируют муниципальную баню
В Новоалександровске капитально отремонтируют муниципальную баню
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru