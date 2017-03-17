Ревнивая сахалинка предстанет перед судом за распространение интимных фото несовершеннолетней

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Следственным отделом по Ногликскому району СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летней местной жительницы. Она обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, обвиняемая просматривала телефон своего 27-летнего сожителя и обнаружила личную переписку между ним и 16-летней жительницей поселка. Также в телефоне находились интимные фотографии несовершеннолетней с изображением её в нижнем белье, которые девушка скопировала в память своего мобильного телефона.

Эти фотографии обвиняемая распространила в социальной сети.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.