Ревнивая сахалинка предстанет перед судом за распространение интимных фото несовершеннолетней
Женщина скопировала снимки с телефона сожителя
Следственным отделом по Ногликскому району СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летней местной жительницы. Она обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни.
Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, обвиняемая просматривала телефон своего 27-летнего сожителя и обнаружила личную переписку между ним и 16-летней жительницей поселка. Также в телефоне находились интимные фотографии несовершеннолетней с изображением её в нижнем белье, которые девушка скопировала в память своего мобильного телефона.
Эти фотографии обвиняемая распространила в социальной сети.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Короче,всех вас нахрен надо пересажать.потому что вы пялитесь на баб в купальниках,фоткаетесь на их фоне и всем показываете....всем 10000 лет строгача без права переписки
я не про даму,которая получит как раз по заслугам,а стебанулся над мнением про чувака.
каждый понимает как может,в том числе и вы.)))