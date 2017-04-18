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Прививки против кори, клещевого энцефалита, туляремии и других заболеваний призывают сделать сахалинцев медики

Прививки против кори, клещевого энцефалита, туляремии и других заболеваний призывают сделать сахалинцев медики

На покупку вакцин в 2017 году область выделила более 75 миллионов рублей

В 2017 году на приобретение иммунобиологических лекарственных препаратов из бюджета Сахалинской области выделено более 75 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Уже частично закуплены препараты для иммунизации против кори, пневмококковой инфекции, гриппа, вирусного гепатита А, вируса папилломы человека, а также вакцины для профилактики заболеваний, передающихся клещами - клещевого энцефалита, туляремии. «Противоклещевые» вакцины предназначены для детей, направляющихся в загородные лагеря. Несмотря на то, что этого вида вакцинации нет в национальном календаре прививок, врачи рекомендуют их сделать. Весна – оптимальное для этого время. Также взрослые должны побеспокоиться о ревакцинации против кори, дифтерии. Действие прививок, поставленных в детском возрасте, с возрастом  начинает ослабевать. Бесплатную вакцинацию против этих заболеваний можно пройти в поликлинике по месту жительства.

В 2016 году в Сахалинской области не было ни одного смертельного случая от осложнений ОРВИ. Врачи считают, что это благодаря тому, что охват вакцинацией от гриппа достиг 42% жителей региона. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:05 0
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Комментарии
Маргарита
Написано сегодня, в 12:15
И опять я мучаюсь в сомнении ставить или нет прививку
что скажете? Рискнуть может уже наконец
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+1
Nektos
Написано сегодня, в 13:49
Даже незнаю что сказать... Я никогда не прививалась
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