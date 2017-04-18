Сахалинская шахматистка на третьем месте в первенстве России среди юниорок

В Сочи продолжается первенство России по классическим шахматам среди юношей и девушек, сообщает пресс-служба островного министерства спорта. Участники сыграли уже пять туров из девяти запланированных. Островитяне выступают с переменными успехом.

Наиболее успешно среди сахалинцев выступает Дарья Хохлова (Южно-Сахалинск). В круговом турнире юниорок до 21 года она занимает третье место (3,5 очка из 5). В пятом туре островная шахматистка черными нанесла поражение Дарье Родионовой из Новосибирска (победительница первенства России среди девушек).

- У меня 3 ничьих и 2 победы. Пока я играю неплохо. Только жаль, что в 4 партиях из 5 я не угадала с дебютной подготовкой. Соперницы избирали варианты, которые по моим данным никогда раньше не играли. Но мне удалось справиться с трудностями. Непростой была партия с Дарьей Родионовой, которую мне с трудом удалось выиграть. Я получила неплохую позицию после дебюта, развила инициативу, но затем ошиблась, и перевес перешёл к сопернице. Но Дарья Родионова была в цейтноте (она очень долго думала в начале), и я сумела этим воспользоваться. Я стала делать не самые сильные, но активные ходы, и соперница не успела найти правильные ответы. Вскоре я получила выигранную позицию и реализовала свой перевес, - поделилась подробностями своей игры Дарья Хохлова.

- Очень важно, что Дарья уже сыграла с шахматистками, которые занимают два первых места, - добавил Вячеслав Цой.Артем Хуснулгатин в турнире юношей до 13 лет в пятом туре играл черными с Георгием Филатовым из Краснодара.

- Белые неточно разыграли Каталонское начало и быстро проиграли пешку. Однако реализовать материальное преимущество Артему не удалось. После многочисленных разменов соперники в ладейном эндшпиле согласились на ничью. У сахалинского шахматиста 3 очка из 5, и он занимает 61 место среди 139 участников, - сообщил с места событий старший тренер сборной команды Сахалинской области Вячеслав Цой.

Ни одной победы не одержал пока Мишель Бондаренко (Южно-Сахалинск) в турнире юношей до 17 лет. Сделав две ничьи в пяти партиях, он занимает 52 место (54 участника).

50 % очков (2,5 из 5) в активе Дениса Син (Южно-Сахалинск) в турнире юношей до 19 лет. У него – 23-е место среди 46 участников. В пятом туре сахалинский шахматист играл белыми с Вадимом Гунченко из Ростовской области.

- В Новоиндийской защите Денис получил дебютное преимущество, которое сохранил до эндшпиля. К сожалению, при переходе из миттельшпиля в эндшпиль белые потратили много времени, и это повлияло на результат. После четырех часов игры Денис, имея явно лучшую позицию, но испытывая недостаток времени, решил зафиксировать ничью, - рассказал Вячеслав Цой.