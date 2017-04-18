Восстановить сгоревшую крышу жилого дома в Углегорске планируют до 1 июня

Начинается строительство новой крыши на пострадавшем от пожара многоквартирном доме в Углегорске. Накануне был завершен демонтаж сгоревших конструкций, здание защитили от проникновения атмосферных осадков по временной схеме. В доме сейчас полностью восстановлено водоснабжение и отопление. Квартиры, за исключением трех, где нет хозяев, обеспечены электроэнергией.

Об этом сообщил заместитель председателя правительства Сахалинской области Александр Житков, возглавляющий региональную комиссию по чрезвычайным ситуациям. По поручению губернатора Олега Кожемяко он курирует проведение аварийно-восстановительных работ на месте происшествия.

Напомним, крыша четырехэтажного 64-квартирного дома по улице Победы, 140 в городе Углегорск загорелась поздним вечером 22 апреля. К месту происшествия немедленно выдвинулись пожарные расчеты - 6 единиц техники и 24 человека. Жильцов дома - 112 человек – эвакуировали. Их обеспечили питанием, была организована работа пункта временного размещения. Пожар удалось полностью ликвидировать лишь к утру 23 апреля. Огонь уничтожил деревянные конструкции в верхней части здания на площади около 600 квадратных метров.

К настоящему времени составлена смета на строительство новой крыши, определены подрядные организации, произведен расчет объемов необходимых стройматериалов. Брус и обрезную доску на площадку начнут завозить уже сегодня, профнастил – завтра.

- Как только материалы доставят, незамедлительно начнется укладка мауэрлата – бруса по периметру верхней части дома, к которому будут крепиться стропила, - сообщил Александр Житков. - Поставлена задача до 1 мая сделать новую стропильную систему и обрешетку крыши, закрыть ее изоляционным материалом. А после – приступить к укладке профнастила. Рассчитываем, что к середине следующего месяца эти работы будут завершены, а полностью восстановление кровли – с монтажом карниза и других элементов внешней отделки здания - закончится до 1 июня.

Ущерб от пожара сейчас устанавливается: в некоторых квартирах на верхних этажах от высокой температуры расплавились трубы, где-то вышли из строя титаны и стиральные машины, появились трещины на стенах. Потерявшим имущество жителям сегодня начнут оказывать материальную помощь в виде единовременных выплат из местного бюджета.

Продолжается и просушка залитых во время борьбы с огнем квартир. Для этого в наличии имеются 25 тепловых пушек.

Управляющим компаниям Углегорска поручено обследовать чердаки всех многоэтажных домов на предмет доступности посторонних лиц, они должны быть закрыты. По одной из версий на крыше пострадавшего от пожара дома присутствовал внешний источник огня.