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В мае «Аврора» будет бесплатно возить ветеранов

В мае «Аврора» будет бесплатно возить ветеранов

Участники праздничной акции имеют право оформить льготную перевозку одного сопровождающего

Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с 1 по 31 мая 2017 года проводит традиционную акцию для ветеранов Великой Отечественной войны.  

Как сообщает пресс-служба компании, в рамках акции участникам и инвалидам Великой Отечественной войны предоставляют право полностью бесплатного перелета на всех рейсах Авиакомпании. «Аврора» берет на себя оплату не только тарифов, но и всех такс и сборов. Также каждый участник праздничной акции имеет право оформить льготную перевозку одного сопровождающего. Перевозка и оформление льготных билетов в рамках данной акции начнется   в период с 1 по 31 мая 2017 года.

Справки и информацию можно получить по телефонной линии Контакт-центра 8-800-250-4988, а также в офисах продаж «Авроры» и «Аэрофлота».

Автор: Лиза Ре, вчера, в 14:45 +3
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Комментарии
atm
Написано вчера, в 15:05
Вот это замечательно, может на парад в Москву или хотя-бы в Хабаровск или Владивосток слетают, не одни же, а сопровождающим. Правда, хорошая новость
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+1
yur
Написано вчера, в 16:07
atm, Аврора в Москву не летает, и кто в 90 лет куда полетит? Ещё бы на 75 лет победы пообещали каждому ветерану квартиру....
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+2
atm
Написано вчера, в 17:41
yur, ну, не всем 90, а поэтому и сопровождающим тоже льготы, а куда летает Аврора, я не знаю. А на счет квартиры, моему деду лет 10 назад еще дали, в связи с чем не знаю, но точно как ветерану ВОв
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+2
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