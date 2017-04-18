В мае «Аврора» будет бесплатно возить ветеранов

Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с 1 по 31 мая 2017 года проводит традиционную акцию для ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба компании, в рамках акции участникам и инвалидам Великой Отечественной войны предоставляют право полностью бесплатного перелета на всех рейсах Авиакомпании. «Аврора» берет на себя оплату не только тарифов, но и всех такс и сборов. Также каждый участник праздничной акции имеет право оформить льготную перевозку одного сопровождающего. Перевозка и оформление льготных билетов в рамках данной акции начнется в период с 1 по 31 мая 2017 года.

Справки и информацию можно получить по телефонной линии Контакт-центра 8-800-250-4988, а также в офисах продаж «Авроры» и «Аэрофлота».