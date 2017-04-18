Две деляны на гарях в Тымовском районе пустят на дрова

drova36.ru

Состоялся аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины в границах Тымовского лесничества.

Как сообщает пресс-служба областного министерства лесного и охотничьего хозяйства, на аукцион были выставлены две деляны на гарях 1998 года. Лиственницы и ели здесь повреждены и могут использоваться только на дрова. По результату аукциона на двух участках разрешается заготовить 1,4 тыс. кубометров и 1,6 тыс. кубометров дровяной древесины соответственно.

Дрова заготовят для муниципальных нужд – для обеспечения топливом населения Тымовского района. Договор купли-продажи будет подписан в мае. Сразу после этого организация, выигравшая аукцион, может приступать к заготовке.

Как напоминают в минлесхозе, сахалинцы имеют право заготовить дровяную древесину для собственных нужд. В Тымовском районе – до 30 кб, в Смирныховском, Охинском, Ногликском, Курильском, Южно-Курильском – до 20 кб, в остальных районах – до 15 кб. Для этого нужно обратиться в ближайшее лесничество, где будет определено, есть ли на его территории деревья, подходящие под данную категорию, или нет.

По данным специалистов министерства, во всех районах, кроме Анивского, заготовка дров допускается. В Анивском лесничестве в связи с передачей лесного фонда организации, занимающейся лесозаготовками, дрова граждане для собственных нужд могут оформить непосредственно через арендатора.