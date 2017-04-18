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Две деляны на гарях в Тымовском районе пустят на дрова
drova36.ru

Две деляны на гарях в Тымовском районе пустят на дрова

Договор купли-продажи подпишут в мае

Состоялся аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины в границах Тымовского лесничества.

Как сообщает пресс-служба областного министерства лесного и охотничьего хозяйства, на аукцион были выставлены две деляны на гарях 1998 года. Лиственницы и ели здесь повреждены и могут использоваться только на дрова. По результату аукциона на двух участках разрешается заготовить 1,4 тыс. кубометров и 1,6 тыс. кубометров дровяной древесины соответственно.

Дрова заготовят для муниципальных нужд – для обеспечения топливом населения Тымовского района. Договор купли-продажи будет подписан в мае. Сразу после этого организация, выигравшая аукцион, может приступать к заготовке.

Как напоминают в минлесхозе, сахалинцы имеют право заготовить дровяную древесину для собственных нужд. В Тымовском районе – до 30 кб, в Смирныховском, Охинском, Ногликском, Курильском, Южно-Курильском – до 20 кб, в остальных районах – до 15 кб. Для этого нужно обратиться в ближайшее лесничество, где будет определено, есть ли на его территории деревья, подходящие под данную категорию, или нет.

По данным специалистов министерства, во всех районах, кроме Анивского, заготовка дров допускается. В Анивском лесничестве в связи с передачей лесного фонда организации, занимающейся лесозаготовками, дрова граждане для собственных нужд могут оформить непосредственно через арендатора.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 14:55 +3
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Комментарии
Bokassa
Написано вчера, в 15:09
судя по всему, после угля начнем экспортировать дрова
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+3
Lukich
Написано вчера, в 16:10
Сахалин - 21 век.
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