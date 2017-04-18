На Радоницу в Южно-Сахалинске между кладбищами будут курсировать дополнительные автобусы

25 апреля, в родительский день, до кладбищенских комплексов № 2, 3 будут введены дополнительные маршруты.

Как рассказали в управлении транспорта администрации Южно-Сахалинска, завтра на линию выйдут 12 автобусов средней и большой вместимости. На них будут установлены специальные таблички с надписью «Кладбищенский комплекс».

Так, дополнительные автобусы начнут свое движение с самого утра. Первый отправится от кладбищенского комплекса № 2 («Ласточка») в 08.55. Он будет двигаться по следующему маршруту: «Ласточка» (ул. Памятная) - ул. Холмская - ул. Сахалинская - ул. Ленина - Коммунистический пр. - пр. Мира - корсаковская трасса с заездом на кладбищенский комплекс № 3 «Христофоровка».

Первый дополнительный автобус от кладбищенского комплекса № 3 (Христофоровка) начнет свое движение в 09.55. Его маршрут будет следующим: ул. Шоссейная - ул. 4-я Железнодорожная (Лиственничное) - пр. Мира. - Коммунистический пр. - ул. Ленина - ул. Сахалинская - ул. Холмская - кладбищенский комплекс № 2 «Ласточка» (ул. Памятная).

Пресс-служба администрации областного центра обращает внимание, что автобусы до кладбищенских комплексов будут ходить до вечера. Так, последний маршрут «Христофоровка» - «Ласточка» стартует от кладбищенского комплекса № 3 в 18.26. Кроме того, в 19.55 отсюда отойдет автобус, который проследует по сокращенному маршруту - до остановки у ККЗ «Октябрь».

Последний дополнительный автобус от «Ласточки» до комплекса «Христофоровка» отправится в 18.40. А в 19.41 этот маршрут будет сокращен - автобус проследует до остановки на ул. Больничной.

Дополнительные автобусы будут двигаться с интервалом порядка 20 минут, однако в связи с большим количеством личного транспорта, следующего до кладбищенских комплексов, и из-за возникающих заторов время между рейсами может увеличиваться.

Отметим, что с кладбищенских комплексов автобусы будут отправляться по фактической загрузке. Стоимость проезда составит 20 рублей в одну сторону.

В управлении транспорта обращают внимание горожан на то, что точное время подъезда дополнительных автобусов к конкретным остановкам жители Южно-Сахалинска могут оперативно узнавать у операторов Единой диспетчерской службы по телефону 51-00-51.

Добавим, что добраться до кладбищенского комплекса № 1 в Большой Елани горожане смогут на регулярных автобусах № 4, 4а, 8, 18а. Также по обычному расписанию будут ходить автобусы № 11 (до кладбищенского комплекса № 2 «Ласточка») и № 6 (до кладбищенского комплекса № 3 «Христофоровка»).