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«Наследники победы» - в голосовании за лучший детский коллектив Южно-Сахалинска наметились лидеры

«Наследники победы» - в голосовании за лучший детский коллектив Южно-Сахалинска наметились лидеры

Голосование продолжится до 2 мая

Проект медиахолдинга АВСТВ и департамента образования администрации Южно-Сахалинска «Наследники Победы» набирает обороты. Интернет-голосование за самый талантливый коллектив среди детских садов областного центра идет на сайте astv.ru уже седьмой день, и пришло время изучить промежуточные результаты.

На сегодняшний день первое место в борьбе сохраняет коллектив детского сада «Аистенок». За творческий номер малышей этого дошкольного учреждения проголосовали 186 раз (28,6%). Почти вровень с лидером идет «Ласточка» с 25,7% (167 голосов). Замыкает тройку лидеров детский сад «Светлячок». Этот коллектив получил в свою копилку 17,4% или 113 голосов.

Вторая тройка участников распределилась следующим образом: ребята из детского сада № 6 удостоились симпатии 80 человек (12,3%). Группа детского сада «Мальвина» нашла отклик у 69 участников голосования (10,6%). А выступление дошколят из «Незабудки» приглянулось 38 сахалинцам (5,9%).

Уважаемые читатели, голосование продолжится до 2 мая. Кто станет победителем, решать вам. Поддерживайте понравившихся вам участников, голосуйте за лучших. И 9 мая приходите на выступление всех шести коллективов в городской парк имени Гагарина.

Медиахолдинг АСТВ и департамент образования администрации Южно-Сахалинска желает успеха всем наследникам победы.

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Детский сад «Незабудка»

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Детский сад №6

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Детский сад "Ласточка"

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Детский сад "Светлячок"

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Детский сад "Аистенок"

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Детский сад "Мальвина"

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Автор: Лиза Ре, вчера, в 14:02 0
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