«Наследники победы» - в голосовании за лучший детский коллектив Южно-Сахалинска наметились лидеры
Голосование продолжится до 2 мая
Проект медиахолдинга АВСТВ и департамента образования администрации Южно-Сахалинска «Наследники Победы» набирает обороты. Интернет-голосование за самый талантливый коллектив среди детских садов областного центра идет на сайте astv.ru уже седьмой день, и пришло время изучить промежуточные результаты.
На сегодняшний день первое место в борьбе сохраняет коллектив детского сада «Аистенок». За творческий номер малышей этого дошкольного учреждения проголосовали 186 раз (28,6%). Почти вровень с лидером идет «Ласточка» с 25,7% (167 голосов). Замыкает тройку лидеров детский сад «Светлячок». Этот коллектив получил в свою копилку 17,4% или 113 голосов.
Вторая тройка участников распределилась следующим образом: ребята из детского сада № 6 удостоились симпатии 80 человек (12,3%). Группа детского сада «Мальвина» нашла отклик у 69 участников голосования (10,6%). А выступление дошколят из «Незабудки» приглянулось 38 сахалинцам (5,9%).
Уважаемые читатели, голосование продолжится до 2 мая. Кто станет победителем, решать вам. Поддерживайте понравившихся вам участников, голосуйте за лучших. И 9 мая приходите на выступление всех шести коллективов в городской парк имени Гагарина.
Медиахолдинг АСТВ и департамент образования администрации Южно-Сахалинска желает успеха всем наследникам победы.
Детский сад «Незабудка»
Детский сад №6
Детский сад "Ласточка"
Детский сад "Светлячок"
Детский сад "Аистенок"
Детский сад "Мальвина"