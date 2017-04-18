Детеныш альпака родился в Сахалинском зоопарке

Маленькая лама родилась 11 марта. Малыш растет очень быстро, и сегодня его уже можно увидеть вместе с другими копытными в вольере. Мартин – так назвали новорожденного – постоянно находится рядом с мамой и папой, в теплую погоду с удовольствием выходит на свежий воздух.

Активный и любознательный детеныш любит общаться с посетителями, и охотно к ним подходит. Но кормить гостям его сейчас нельзя - он пока получает только материнское молоко.

Семья альпак в островном зоопарке состоит из двух взрослых особей и старшего ребенка – первого детеныша пары, сообщает пресс-служба зоопарка.