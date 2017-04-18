Детеныш альпака родился в Сахалинском зоопарке
Малыша назвали Мартин
Маленькая лама родилась 11 марта. Малыш растет очень быстро, и сегодня его уже можно увидеть вместе с другими копытными в вольере. Мартин – так назвали новорожденного – постоянно находится рядом с мамой и папой, в теплую погоду с удовольствием выходит на свежий воздух.
Активный и любознательный детеныш любит общаться с посетителями, и охотно к ним подходит. Но кормить гостям его сейчас нельзя - он пока получает только материнское молоко.
Семья альпак в островном зоопарке состоит из двух взрослых особей и старшего ребенка – первого детеныша пары, сообщает пресс-служба зоопарка.
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 10:06
Такой симпатяга
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+6
KsuKsu
Написано вчера, в 10:12
Вот это шевелюра. Много наверно носок можно навязать шерстяных
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+8
atm
Написано вчера, в 10:18
Ну, наконец, добрая новость, а то пожар, авария, землетрясение... А почему Мартин?
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+6
Mauzer
Написано вчера, в 10:28
О какой
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+7
lvista
Написано вчера, в 10:38
Холёсенький какой!!!
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+4
Karu
Написано вчера, в 10:51
Красата то какая :) придем придем :)
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+2
Katyushka
Написано вчера, в 10:57
Хороший
Люблю верблюдиков
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+3
qwert
Написано вчера, в 13:05
абалдеть))) еще у знакомой собака сдохла а у другой ощенилась)
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−1
Masenkaya
Написано вчера, в 14:22
какая прелесть)))
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+2
Балтийская Килька
Написано вчера, в 18:41
Прикольный! Чот он большеват для младенца)
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 18:52
Балтийская Килька, так трехмесячный ужо
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+3
Балтийская Килька
Написано вчера, в 18:54
НюНик_просто_Анна, всё равно крупноват)))
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0
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 18:56
Балтийская Килька, ты разводишь альпак?
по мне, так обычный.
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+2