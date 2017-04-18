новости
новости
Регистрация
Детеныш альпака родился в Сахалинском зоопарке

Детеныш альпака родился в Сахалинском зоопарке

Малыша назвали Мартин

Маленькая лама родилась 11 марта. Малыш растет очень быстро, и сегодня его уже можно увидеть вместе с другими копытными в вольере. Мартин – так назвали новорожденного – постоянно находится рядом с мамой и папой, в теплую погоду с удовольствием выходит на свежий воздух.

Активный и любознательный детеныш любит общаться с посетителями, и охотно к ним подходит. Но кормить гостям его сейчас нельзя - он пока получает только материнское молоко. 

Семья альпак в островном зоопарке состоит из двух взрослых особей и старшего ребенка – первого детеныша пары, сообщает пресс-служба зоопарка.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 10:00 +11
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинскзоопарк
Прочее
альпакаламарождениедетеныш
Популярное на ASTV
Два человека погибли при ДТП в районе Шахтерска
Два человека погибли при ДТП в районе Шахтерска
Землетрясение почувствовали жители юга Сахалина
Землетрясение почувствовали жители юга Сахалина
Жильцов четырехэтажки в Углегорске эвакуируют - горит крыша жилого многоквартирного дома
Жильцов четырехэтажки в Углегорске эвакуируют - горит крыша жилого многоквартирного дома
Два автомобиля оказались в кювете в результате ночного ДТП в пригороде Южно-Сахалинска
Два автомобиля оказались в кювете в результате ночного ДТП в пригороде Южно-Сахалинска

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 10:06
Такой симпатяга
Ответить
+6
KsuKsu
Написано вчера, в 10:12
Вот это шевелюра. Много наверно носок можно навязать шерстяных
Ответить
+8
atm
Написано вчера, в 10:18
Ну, наконец, добрая новость, а то пожар, авария, землетрясение... А почему Мартин?
Ответить
+6
Mauzer
Написано вчера, в 10:28
О какой
Ответить
+7
lvista
Написано вчера, в 10:38
Холёсенький какой!!!
Ответить
+4
Karu
Написано вчера, в 10:51
Красата то какая :) придем придем :)
Ответить
+2
Katyushka
Написано вчера, в 10:57
Хороший
Люблю верблюдиков
Ответить
+3
qwert
Написано вчера, в 13:05
абалдеть))) еще у знакомой собака сдохла а у другой ощенилась)
Ответить
−1
Masenkaya
Написано вчера, в 14:22
какая прелесть)))
Ответить
+2
Балтийская Килька
Написано вчера, в 18:41
Прикольный! Чот он большеват для младенца)
Ответить
+1
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 18:52
Балтийская Килька, так трехмесячный ужо
Ответить
+3
Балтийская Килька
Написано вчера, в 18:54
НюНик_просто_Анна, всё равно крупноват)))
Ответить
0
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 18:56
Балтийская Килька, ты разводишь альпак?
по мне, так обычный.
Ответить
+2
Еще 2 комментария
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Синегорскому отделу организации досуга окажут помощь
Синегорскому отделу организации досуга окажут помощь
Почти полторы тысячи сахалинских ветеранов получат поздравление от президента
Почти полторы тысячи сахалинских ветеранов получат поздравление от президента
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru