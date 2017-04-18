Синегорскому отделу организации досуга окажут помощь

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с коллективом отдела организации досуга населения, который работает в здании сельской администрации и является единственным в Синегорске местом проведения культурно-массовых мероприятий и работы кружков для детей. О встрече попросили сами сотрудники, чтобы рассказать о своих достижениях и проблемах.

Отдел является подразделением центра народной культуры «Радуга». В коллективе 18 человек. Они организуют и проводят для жителей села десятки мероприятий. Выступить перед жителями приезжают творческие коллективы из Южно-Сахалинска. Концерты и собрания проходят в административном здании, в помещении бывшей столовой, которое приспособили под актовый зал.

- Конечно, нам хотелось бы переоборудовать это помещение под полноценный концертный и актовый зал, - говорит руководитель отдела Юлия Скульская. - Здесь более 300 квадратных метров: можно разместить сцену, гримерки, костюмерную, хорошую зрительскую зону, чтобы мы могли на достойном уровне принимать наших жителей.

Мэр дал поручение управлению культуры проработать вопрос ремонта и покупки современной звуковой аппаратуры.

С 2001 года работает музей истории села Синегорск. В экспозиции уникального для небольшого населенного пункта музея более 3 тысяч экспонатов периода Карафуто, когда Синегорск назывался Каваками-Танзан (в переводе - «верховье угольной реки»), а также времен первых переселенцев 1946 года. Руководитель музея Валентина Миненко провела для Сергея Надсадина небольшую экскурсию. Многие экспонаты были найдены на территории села. Здесь и сейчас есть места, связанные с японской историей, например сохранился фундамент школы, угольные вагонетки, памятники.

Сергей Надсадин также дал поручения по приведению в порядок территории Синегорска. Начальник отдела по управлению селом составит список объектов, которыми нужно заняться в первую очередь. Зачастую эти работы не требуют больших финансовых вложений, но при этом помогут сделать село более ухоженным. Предложений по благоустройству ждут и от начальника департамента архитектуры и градостроительства, который присутствовал на встрече. В Синегорске появится спортивная площадка и зона отдыха в центре села. Эти проекты выбрали сами синегорцы.

Совещание по итогам исполнения поручений мэра запланировано в Синегорске на середину мая.