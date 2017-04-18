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Почти полторы тысячи сахалинских ветеранов получат поздравление от президента
дмитрийбабич.рф

Почти полторы тысячи сахалинских ветеранов получат поздравление от президента

Письма доставит «Почта России»

В начале мая сахалинские ветераны получат поздравительные письма от Владимира Путина, который поздравит пожилых островитян с 72-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В этом году «Почта России» доставит обращение от президента 1 472 ветеранам. 

По сравнению с прошлым годом, число островных ветеранов стало меньше на 328 человек. Из общего числа ветеранов поздравления получат 146 участников Великой Отечественной войны, 34 сахалинца, награждённых медалью «Житель блокадного Ленинграда», 113 бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто. Самая большая категория из всех получателей президентских посланий - труженики тыла – 1 тысяча 179 человек, сообщает пресс-служба ОПФР по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 09:45 +4
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Комментарии
Masenkaya
Написано вчера, в 10:16
Да че его поздравления....
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+4
atm
Написано вчера, в 10:32
Надеюсь, без скидок на ритуальные услуги, как в Мурманске в 2013 году
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+5
senchick
Написано вчера, в 10:50
Ну теперь ветераны заживут
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+9
Mauzer
Написано вчера, в 10:58
Везде в анекдотах именно Вовочка.
Потому что даже в Кремле Вовочка.
В мавзолее Вовочка.
В ЛДПР Вовочка.
"Совпадение?..не думаю."(Вовочка Киселёв)
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 11:21
Mauzer, потому и живем как в анекдоте
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+5
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 11:38
.....какая честь!
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+3
Хронос
Написано вчера, в 19:17
Как то так!
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0
Хронос
Написано вчера, в 19:24
В Минфине положительно отнеслись к идее обложения 13%-м НДФЛ тех доходов граждан, что получены с их банковских вкладов. По мнению замминистра финансов РФ Ильи Трунина, который отвечает в министерстве за налоговую политику, проценты по депозитам следует облагать налогом на доходы физических лиц.©
Уже в карман заглядывают!
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0
SSD
Написано вчера, в 22:41
Надоел. Опять пустые слова.
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0
Veronika1211
Написано сегодня, в 02:53
Все меньше и меньше становится этих Людей с большой буквы... Как жаль...
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0
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