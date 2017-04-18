Почти полторы тысячи сахалинских ветеранов получат поздравление от президента

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В начале мая сахалинские ветераны получат поздравительные письма от Владимира Путина, который поздравит пожилых островитян с 72-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В этом году «Почта России» доставит обращение от президента 1 472 ветеранам.

По сравнению с прошлым годом, число островных ветеранов стало меньше на 328 человек. Из общего числа ветеранов поздравления получат 146 участников Великой Отечественной войны, 34 сахалинца, награждённых медалью «Житель блокадного Ленинграда», 113 бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто. Самая большая категория из всех получателей президентских посланий - труженики тыла – 1 тысяча 179 человек, сообщает пресс-служба ОПФР по Сахалинской области.