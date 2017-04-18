Браконьеров в сахалинских лесах стало меньше

Этой весной в сахалинских лесах сократилось количество случаев браконьерства, сообщает пресс-служба островного минлесхоза.

В преддверии сезона охоты на пернатую дичь, сотрудники департамента охоты минлесхоза уже провели несколько рейдов по "браконьерским местам". Если несколько лет назад в это время у водоемов всегда удавалось найти либо самих нарушителей, либо следы их незаконной охоты, то в этом году браконьеры, похоже, решили закон не нарушать.

– Наши рейды показали, что островные охотники терпеливо ждут официального старта сезона, – отметил начальник отдела организации деятельности особо охраняемых природных территорий и биоразнообразия областного минлесхоза Данила Дударев.

Вместе с тем, он предположил, что отсутствие браконьеров может быть связано с тем, что весна не везде еще вступила в свои права: даже на юге острова некоторые крупнейшие озера не освободились ото льда и утки там мало.

– Сильна и профилактическая работа. Не так давно мы стали брать с собой в рейды сотрудников Росгвардии, – уточнил Данила Дударев, – в каждой мобильной группе их двое, они вооружены. Когда такой патруль объясняет тебе правила охоты, нарушать их уже не хочется.

Как рассказал Данила Дударев, министерство и дальше будет проводить рейды, составлять протоколы об административных правонарушениях и лишать права охоты тех, кто решит открыть охоту раньше сезона, кто отправится охотиться без необходимых документов и разрешений.