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Браконьеров в сахалинских лесах стало меньше

Браконьеров в сахалинских лесах стало меньше

Росгвардия помогает минлесхозу бороться с незаконным ловом

Этой весной в сахалинских лесах сократилось количество случаев браконьерства, сообщает пресс-служба островного минлесхоза.

В преддверии сезона охоты на пернатую дичь, сотрудники департамента охоты минлесхоза уже провели несколько рейдов по "браконьерским местам". Если несколько лет назад в это время у водоемов всегда удавалось найти  либо самих нарушителей, либо следы их незаконной охоты, то в этом году браконьеры, похоже, решили закон не нарушать.

– Наши рейды показали, что островные охотники терпеливо ждут официального старта сезона, – отметил начальник отдела организации деятельности особо охраняемых природных территорий и биоразнообразия областного минлесхоза Данила Дударев.

Вместе с тем, он предположил, что отсутствие браконьеров может быть связано с тем, что весна не везде еще вступила в свои права: даже на юге острова некоторые крупнейшие озера не освободились ото льда и утки там мало.

– Сильна и профилактическая работа. Не так давно мы стали брать с собой в рейды сотрудников Росгвардии, – уточнил Данила Дударев, – в каждой мобильной группе их двое, они вооружены. Когда такой патруль объясняет тебе правила охоты, нарушать их уже не хочется. 

Как рассказал Данила Дударев, министерство и дальше будет проводить рейды, составлять протоколы об административных правонарушениях и лишать права охоты тех, кто решит открыть охоту раньше сезона, кто отправится охотиться без необходимых документов и разрешений. 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 18:08 +4
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Комментарии
Matso
Написано вчера, в 18:13
– Наши рейды показали, что островные охотники терпеливо ждут официального старта сезона, –
Самому то не смешно?
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+4
Triton
Написано вчера, в 19:47
Matso, я жду
путевку приобрел
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+1
samaya_555
Написано вчера, в 21:18
Triton, а мне животных жаль убивать:(
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+3
babaj
Написано вчера, в 18:39
Повышибали всё,что шевелится. Охота кончилась,когда стали выдавать охотничьи билеты без кандидатского стажа. Практически исчезла работа охотничьих хозяйств и общая охотничья культура. Адекватных охотников,любителей природы, растворила волна пьяных мажориков с многозарядными ружьями. И даже некоторые старые охотники мутировали в худшую сторону.
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+6
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 18:55
Заглавное фото
вкупе с заголовком выглядит многообещающе и зловеще
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+6
lvista
Написано вчера, в 23:13
НюНик_просто_Анна, я тоже обратила внимание
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+1
Hana
Написано вчера, в 19:47
Браконьеров в сахалинских лесах стало меньше а медведи стали сытнее
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+6
Mauzer
Написано вчера, в 21:18
Hana, зачёт
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+3
Mauzer
Написано вчера, в 21:20 Отредактированно вчера, в 21:24
потому что всех браконьеров сьели бдительные медведи,завербованные Росгвардией в качестве дружинников,в виду невозможности патрулирования всей лесной территории.))))
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+6
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