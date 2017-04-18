В суде Южно-Сахалинска продолжается допрос свидетеля Горбачева по делу экс-губернатора Хорошавина

Сегодня, 24 апреля, в городском суде Южно-Сахалинска возобновился допрос главного свидетеля по уголовному делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его подчиненных Вячеслава Горбачева.

Как сообщает корреспондент astv.ru из зала заседаний, в самом начале адвокат Сюзюмов уже традиционно выразил намерение заявить ходатайство об отводе судьи. Защитник отмечает, что в прошлый раз судья прервала его заявление, аргументируя, это тем, что факты в заявлении все те же, однако Сюзюмов говорит, что факты обновлены и касаются именно прошлого заседания. Также он напомнил, что все ещё не было проведено судмедэкспертизы состояния здоровья Икрамова.

Связь с Москвой установлена. Прокуроры передвинули свой стол, чтобы лучше видеть экран. Сегодня интересы Горбачёва представляет другой адвокат. В столичном зале суда также адвокат Хорошавина Ольга Артюхова со стажёром.

17.25: Прокурор Штундер начинает допрос. Горбачев говорит о корпорации "Эксон Мобил" и строительстве нефтегазового корпуса СахГу.

В 2013 году Томшин должен был отдать губернатору 35 млн рублей. Еще 100 млн надо было отдать Арефьеву, свидетельствует Горбачев. В августе 2013 года от Томшина поступил первый взнос - 5 млн руб. Томшин лично приносил деньги в чёрном пакете купюрами по 5 тысяч рублей.

17.38: Во время итоговой встречи Томшин напомнил Горбачёву, что выплатил 100 млн "Альянсстрою" (Арефьеву). И передал ещё 15 млн. Таким образом Томшин расплатился с губернатором.

Позже был заключён ещё один контракт - на 1 млрд 160 млн руб, сумма которого была в дальнейшем откорректирована до 1 млрд 143 млн руб. Томшин снова должен был выплатить Арефьеву ("Альянсстрой") 100 млн рублей. Вместе с этим губернатор запросил от Томшина до конца 2014 года выплатить 50 млн руб. Томшин отдал первый в 2014 году взнос - 15 млн, и подтвердил, что согласен на 50 млн. В конце декабря 2014 года Томшин передал Горбачеву финальные в том году 20 млн руб.

17.42: "Губернатор поручил передать в рамках субподряда на дорожные работы на 100 млн рублей от Томшина "Альянсстрою", который возглавлял Арефьев. Учредителем "Альянсстроя" был Павленко - крупный предприниматель Охи и Охинского района. Горбачев при встрече с Павленко спросил, "отдал ли Арефьев губернатору 5% со 100 млн".

Павленко ответил, чтобы Горбачев не лез в это. Позже губернатор также сказал Горбачёву "это не твоё дело".

17.53: прокурор попросил рассказать, кто проверяет качество работ по строительству дорог, кто принимал решение о переводе денег подрядчику, кому подчиняется управление автомобильных дорог, и кому, в свою очередь, минтранспорта, и кому само министерсто. Горбачев отвечает, что губернатор стопроцентно мог повлиять на оплату выполненных работ. Например, в силу каких-то обстоятельств, он мог дать команду министрам, что денег в бюджете нет и нужно решать кому не платить. И, видя список тех, кому нужно заплатить, губернатор мог вычёркивать оттуда компании.

17.58: Как определялись суммы для Томшина, спрашивает прокурор.

Горбачев: суммы определялись по объему выполненных работ и объёму выделяемых из бюджета средств. О требованиях губернатора к Томшину не было известно никому, в этом плане губернатор жестко объяснил свою позицию - никто не должен знать об этих событиях и цифрах.

18.01: Горбачев говорит, что губернатор подозревал, что в кабинете идёт прослушка, поэтому все финансовые вопросы обсуждались письменно на листках с символикой правительства. После завершения письменной дискуссии, листки уничтожались.

18.25: прокурор попросил рассказать о деньгах, которые поступали от предпринимателей, обсуждаемых ранее. Это четыре крупных бизнесмена области: Залпин, Альперович, Томшин и Сухоребрик, который передавал только валюту. Губернатор сразу забирал ее себе. Остальные деньги (рубли) от других трёх предпринимателей Горбачев складывал в сейф. А затем зачислял на карточки губернатора и его жены. Наибольшая сумма, которая зачислялась губернатору - 8 млн руб (3 супруге и 5 самому Хорошавину), переводилась перед поездкой в Красноярск на экономический форум.

18.32: один раз в квартал губернатор просил организовывать поездки за границу, чаще всего в Южную Корею. А также в Японию и Китай. Официальные поводы для поездок находились - губернатора включали в делегацию от России или на переговоры. Однако на самом деле, особенно после переизбрания губернатора на второй срок, поездки проходили потому, что "хотелось поехать за границу".

18.37: - у губернатора был помощник Усачёв. Он получал от мен деньги и переводил их Хорошавину. Сразу ехал в "Газпромбанк" для этого, у него там были знакомые, продолжает Горбачев.

Прокурор Штундер спрашивает, какую должность занимал Усачёв, когда Горбачев передавал ему деньги?

- Усачёв был помощником губернатора. Он выполнял всякие хозяйственные функции.



В какой период вы передавали ему деньги для перечисления на счета губернатора и его жены?

- февраль 2015 года. Также перед поездкой в Красноярск, в 2014 году. Сложно сказать, в какой период мы не ездили. Поездки были раз а квартал. Губернатор выезжал как за границу, так и по России.



- Усачёв знал, откуда деньги?

- нет. Когда мы пересекали российскую границу, таможня всегда поверяла чемоданы, поэтому деньги распределялись по 10 тыс $ каждому члену делегации. По прилету в страну назначения я собирал деньги обратно и передавал губернатору.

Помимо зачислений на карточки, Горбачев передавал Усачёву деньги на покупку иностранной валюты. Сумму определял губернатор. Валюту Усачёв передавал Горбачёву. Горбачев уничтожал квитанции из банка, а деньги хранил до поездки.

18.53: прокурор просит суд предоставить диск с материалами, чтобы вместе с Горбачёвым прослушать файлы с переговорами Горбачева, Хорошавина и Трутнева. Хорошавин просит перерыв, чтобы согласовать позицию стороны зашиты.



Штундер говорит, что обвинение заранее ещё некоторое время назад информировало, что эти файлы будут прослушаны. Поэтому непонятно, почему Хорошавин хочет согласовать с Артюховой позицию зашиты.



Судья напоминает Хорошавину, что видео конференцсвязь установлена не для его переговоров с Артюховой, а для допроса свидетеля. Тем не менее, в качестве исключения суд разрешает в последний раз воспользоваться ВКС для переговоров с защитником. Объявляется перерыв.

19.02: адвокат Балабас ходатайствует о том, что подслушка служебных переговоров в кабинете губернатора была незаконна. Более того, прослушивание этих аудиозаписей при посторонних лицах также незаконно.

19.24: суд удовлетворяет ходатайство Балабаса. Оно будет рассмотрено в ходе судебного заседания, но позже. Сюзюмов вносит замечание, что не рассматривая ходатайство Балабаса сейчас, суд допускает нарушение прав граждан на личную жизнь и личную переписку. Он также полагает, что сейчас прослушивать переговоры нельзя, поскольку непонятно законна ли была прослушка. Адвокат Янчук тоже просит отказать в прослушивании дисков с аудиозаписями переговоров.

Подсудимые поддерживают своих защитников. Икрамов добавляет, что ранее они ходатайствовали, но суд постановил рассмотреть ходатайство позже. Сейчас, считает Икрамов, самое время рассмотреть ходатайство о возвращении дела прокурору.

Однако суд все же разрешил рассмотреть диск с переговорами губернатора. Балабас и Сюзюмов изъявили желание убедиться в целостности пакета с диском. Сюзюмов полагает, что целостность упаковки нарушена. "Целостность упаковки не нарушена" - резко ответила судья. прокурор тоже поверяет упаковку с диском и поддерживает мнение судьи. Теперь подсудимые хотят посмотреть. Хорошавин говорит, что невооруженным глазом видит, что пакет ранее уже вскрывался.

Суд все равно не увидел следов вскрытиях пакета, судья Поликина вскрыла пакет.

18.32: Адвокат в Москве делает заявление. Они хотят перерыв до завтра, так как Горбачёву плохо. У него поднялось давление. Утром было 190, сейчас 170. Сюзюмов говорит, что когда кому-то плохо, то действительно необходим перерыв. Однако стоит вызвать скорую и проверить, есть ли противопоказания участвовать в судебном заседании. "А то мы уже второе судебное заседание верим Горбачёву на слово", - говорит Сюзюмов.

Штундер говорит, "не могу не прокомментировать. Икрамов сам всегда просил вызвать "скорую". Горбачев же не просит "скорую", он просит перерыв. А прослушка диска займёт около 2 часов.

Хорошавин отмечает, что Сюзюмов сказал, что тоже не возражает о переносе заседания, но хотелось бы услышать мнение медиков. Суд постановил сделать перерыв до завтра до 17.00.