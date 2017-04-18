Фото Иван Чанов, видео с камер наблюдения
Два человека пострадали при столкновении маршрутки и легкового авто в Южно-Сахалинске
ДТП произошло на улице Ленина вечером 24 апреля
ДТП произошло на улице Ленина, в районе торгового центра "Океан", вечером 24 апреля.
По предварительной информации, водитель маршрутной "Газели" отъехал от остановки на зеленый сигнал светофора. В это время Toyota Wish стала поворачивать налево у торгового центра. Автомобили столкнулись. От удара легковой автомобиль оказался на тротуаре и врезался в рекламный щит.
По предварительным данным, при ДТП водитель Toyota Wish получил травму головы, одна из пассажирок маршрутки - ушиб грудной клетки.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
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