Два человека пострадали при столкновении маршрутки и легкового авто в Южно-Сахалинске

Фото Иван Чанов, видео с камер наблюдения

ДТП произошло на улице Ленина, в районе торгового центра "Океан", вечером 24 апреля.

По предварительной информации, водитель маршрутной "Газели" отъехал от остановки на зеленый сигнал светофора. В это время Toyota Wish стала поворачивать налево у торгового центра. Автомобили столкнулись. От удара легковой автомобиль оказался на тротуаре и врезался в рекламный щит.

По предварительным данным, при ДТП водитель Toyota Wish получил травму головы, одна из пассажирок маршрутки - ушиб грудной клетки.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.