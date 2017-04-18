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Два человека пострадали при столкновении маршрутки и легкового авто в Южно-Сахалинске
Фото Иван Чанов, видео с камер наблюдения

Два человека пострадали при столкновении маршрутки и легкового авто в Южно-Сахалинске

ДТП произошло на улице Ленина вечером 24 апреля

ДТП произошло на улице Ленина, в районе торгового центра "Океан", вечером 24 апреля.

По предварительной информации, водитель маршрутной "Газели" отъехал от остановки на зеленый сигнал светофора. В это время Toyota Wish  стала поворачивать налево у торгового центра. Автомобили столкнулись. От удара легковой автомобиль оказался на тротуаре и врезался в рекламный щит.

По предварительным данным, при ДТП водитель Toyota Wish  получил травму головы, одна из пассажирок маршрутки - ушиб грудной клетки.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Галерея
ДТП у "Океана", Фото: 1
ДТП у "Океана", Фото: 2
ДТП у "Океана", Фото: 3
ДТП у "Океана", Фото: 4
ДТП у "Океана", Фото: 5
ДТП у "Океана", Фото: 6
ДТП у "Океана"
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 08:50 +2
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Комментарии
Ded-parapet
Написано сегодня, в 09:00
Вроде как Wish поворачивал налево и не пропустил Газель.
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+2
senchick
Написано сегодня, в 11:34
Ded-parapet, Да... Wish не убедился в безопасности маневра....
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0
tourerv
Написано сегодня, в 09:14
Да на лево а не на право
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0
Ghostbusters
Написано сегодня, в 09:15
Это ж как надо было тронуться от остановки газели,чтоб там разбить морду своей машины и вторую затолкать на тротуар. Как будто шлифовал на остановке стоял на ручнике. Ни хр..на он не трогался, а летел по первому ряду скорее всего,как всегда спешил копеечки собрать.
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+3
Nikolaich
Написано сегодня, в 11:54
Ghostbusters, Да на видео видно, что это виш сумасшедший, после аварии в гашетку топит.
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+1
VULKAN
Написано сегодня, в 09:37
Да...


Скорейшего выздоровления пострадавшим
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0
nikolayppu
Написано сегодня, в 09:48
Ребята скифы уже весь общественный транспорт подмяли под себя, осталось только морские перевозки и аэрофлот...
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0
sakhsergey417
Написано сегодня, в 11:28
А причем здесь вообще водитель Газели? Он ехал по своей полосе, ехал не быстро (кому другому рассказывайте, что груженая газель рванула с места). Просто очередная курица решила, что она всегда на дороге главная.
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+5
Rozmari78
Написано сегодня, в 14:11
Боже,как хорошо ,что не кого не сбили
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0
MASHUTA
Написано сегодня, в 14:46
как всегда
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0
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