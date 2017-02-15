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Самая длинная очередь – за креветкой: на морской ярмарке в Южно-Сахалинске царит ажиотаж

Самая длинная очередь – за креветкой: на морской ярмарке в Южно-Сахалинске царит ажиотаж

На ярмарке представлены охлажденная, мороженая, вяленая, слабосоленая и копченая рыба, морепродукты, пресервы, консервы, полуфабрикаты

Сегодня, 22 февраля, на улице Карла Маркса в Южно-Сахалинске проходит большая морская ярмарка. С начала работы торговых рядов среди покупателей наблюдается большой ажиотаж. Люди выстраиваются в очереди и толкутся у прилавков.

На ярмарке представлены охлажденная, мороженая, вяленая, слабосоленая и копченая рыба, морепродукты, пресервы, консервы, полуфабрикаты, а также кулинарные изделия. Любители наверняка оценят рыбные палочки, чипсы и наборы рыбной соломки, сельдь и кету в разнообразных соусах и заправках.

Пенсионерка Валентина Ивановна рассказала, что купила здесь хвост кеты и рыбный фарш для котлет. «Цены ниже, чем по городу, но ненамного. Зато выбор большой, и живу я недалеко, мне нести проще», - отметила южносахалинка.

Посетители ярмарки - преимущественно люди старшего возраста. Придирчиво рассматривают товары и внимательно следят за цифрами на ценниках. «Надо же, на рыбе живем, а приходится в очереди стоять, чтобы купить подешевле», - сокрушалась пожилая покупательница.

- Как одни из участников регионального проекта «Доступная рыба», мы можем подвести свои предварительные итоги. Очевидно, что мероприятия, организуемые правительством Сахалинской области, имеют свой результат: в городских магазинах рыбы стало больше, ассортимент разнообразнее, а на наших ярмарках можно приобрести рыбу по доступной цене, - анонсировал накануне мероприятие начальник департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Александр Бандюков.

Самая длинная очередь на всей ярмарке образовалась к палатке, из которой торговали мороженой креветкой в коробках по 550 рублей за кило. Валерий Владимирович поделился своими сравнениями и сообщил, что в магазинах по городу стоимость килограмма мороженой креветки доходит до 800-850 рублей. Люди вытягивали шеи из очереди, явно волнуясь, не разберут ли товар раньше времени.

У других торговых рядов торговля тоже шла на ура. Продавец киоска с мороженой рыбой отпускала товар и одновременно просила кого-то по телефону подвезти еще несколько видов продукции. «Очень быстро разбирают», - поделилась она.

Работа ярмарки продлится до 17.00. На участке ул. Карла Маркса от ул. Амурской до пл. Ленина с 08.00 до 18.00 будет ограничено движение автотранспорта.

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Большая морская ярмарка в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Большая морская ярмарка в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Большая морская ярмарка в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Большая морская ярмарка в Южно-Сахалинске, Фото: 4
Большая морская ярмарка в Южно-Сахалинске, Фото: 5
Большая морская ярмарка в Южно-Сахалинске, Фото: 6
Большая морская ярмарка в Южно-Сахалинске, Фото: 7
Большая морская ярмарка в Южно-Сахалинске, Фото: 8
Большая морская ярмарка в Южно-Сахалинске, Фото: 9
Большая морская ярмарка в Южно-Сахалинске, Фото: 10
Большая морская ярмарка в Южно-Сахалинске, Фото: 11
Большая морская ярмарка в Южно-Сахалинске, Фото: 12
Большая морская ярмарка в Южно-Сахалинске, Фото: 13
Большая морская ярмарка в Южно-Сахалинске, Фото: 14
Большая морская ярмарка в Южно-Сахалинске, Фото: 15
Большая морская ярмарка в Южно-Сахалинске, Фото: 16
Большая морская ярмарка в Южно-Сахалинске, Фото: 17
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Большая морская ярмарка в Южно-Сахалинске
Автор: Иван Федотов, сегодня, в 15:20 +3
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 15:25
Вот бабулькам новая развлекуха , а то в больнице да на почте ...
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+4
Nikolaich
Написано сегодня, в 15:36
..."на площади Карла Маркса" - это реально?
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0
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 15:56 Отредактированно сегодня, в 15:57
Сырую креветку бы сейчас, с соевым соусом, под нефильтрованное, желательно с пивзавода, с большого чана, с нижнего крана, когда оно мутное, тягучее и прохладное
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+2
Сандра Клайд
Написано сегодня, в 16:10
Black65, еще с герсаховским пивком оченно неплохо свежесваренную креветочку, мы в Береговом у рыбаков покупаем обычно.
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+2
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 16:17
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0
багз-банни
Написано сегодня, в 16:15
Конечно!Остальные все на работе!
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+2
VULKAN
Написано сегодня, в 16:21
Написано: :Самая длинная очередь на всей ярмарке образовалась к палатке, из которой торговали мороженой креветкой в коробках по 550 рублей за кило.:.

Ярмарку делают специально, для создания вот таких очередей и опубликования очередной новости?

А почему бы ежедневно народу не продавать в магазинах по доступной цене все продукты, а то устроили музеи...

Какая предприимчивая власть: все условия для предпринимателей - бизнесменов....
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+2
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 16:56
Сходил,хотелось свежей корюшки на пожарить купить.Просто охренел и понял,что за эту цену( от 350 до 500 руб.за кг ) я лучше куплю мяса и буду кушать мясо.А то на Золотую рыбу денег не хватает.Рыбка сильно Золотая.На материке она дешевле.Для чего такие ярмарки не понятно,видимо для галочки.Спасибо администрации за такие распрекрасные ярмарки.
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+3
In_bloom
Написано сегодня, в 17:25
Гуманитарка с Китая подъехала?
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0
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