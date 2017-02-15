Самая длинная очередь – за креветкой: на морской ярмарке в Южно-Сахалинске царит ажиотаж

Сегодня, 22 февраля, на улице Карла Маркса в Южно-Сахалинске проходит большая морская ярмарка. С начала работы торговых рядов среди покупателей наблюдается большой ажиотаж. Люди выстраиваются в очереди и толкутся у прилавков.

На ярмарке представлены охлажденная, мороженая, вяленая, слабосоленая и копченая рыба, морепродукты, пресервы, консервы, полуфабрикаты, а также кулинарные изделия. Любители наверняка оценят рыбные палочки, чипсы и наборы рыбной соломки, сельдь и кету в разнообразных соусах и заправках.

Пенсионерка Валентина Ивановна рассказала, что купила здесь хвост кеты и рыбный фарш для котлет. «Цены ниже, чем по городу, но ненамного. Зато выбор большой, и живу я недалеко, мне нести проще», - отметила южносахалинка.

Посетители ярмарки - преимущественно люди старшего возраста. Придирчиво рассматривают товары и внимательно следят за цифрами на ценниках. «Надо же, на рыбе живем, а приходится в очереди стоять, чтобы купить подешевле», - сокрушалась пожилая покупательница.

- Как одни из участников регионального проекта «Доступная рыба», мы можем подвести свои предварительные итоги. Очевидно, что мероприятия, организуемые правительством Сахалинской области, имеют свой результат: в городских магазинах рыбы стало больше, ассортимент разнообразнее, а на наших ярмарках можно приобрести рыбу по доступной цене, - анонсировал накануне мероприятие начальник департамента продовольственны х ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Александр Бандюков.

Самая длинная очередь на всей ярмарке образовалась к палатке, из которой торговали мороженой креветкой в коробках по 550 рублей за кило. Валерий Владимирович поделился своими сравнениями и сообщил, что в магазинах по городу стоимость килограмма мороженой креветки доходит до 800-850 рублей. Люди вытягивали шеи из очереди, явно волнуясь, не разберут ли товар раньше времени.

У других торговых рядов торговля тоже шла на ура. Продавец киоска с мороженой рыбой отпускала товар и одновременно просила кого-то по телефону подвезти еще несколько видов продукции. «Очень быстро разбирают», - поделилась она.

Работа ярмарки продлится до 17.00. На участке ул. Карла Маркса от ул. Амурской до пл. Ленина с 08.00 до 18.00 будет ограничено движение автотранспорта.