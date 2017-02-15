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Пожар в автомобиле потушили в Ногликах

Пожар в автомобиле потушили в Ногликах

Полыхала приборная панель машины

21 февраля в 15.30 диспетчеру Ногликского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании автомобиля по улице Молодёжной.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. На тот момент горела приборная панель автомобиля.  

Пожар был локализован в 15.36, а в 15.38 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 4 человека и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:06 +1
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