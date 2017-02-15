Пожар в автомобиле потушили в Ногликах

21 февраля в 15.30 диспетчеру Ногликского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании автомобиля по улице Молодёжной.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. На тот момент горела приборная панель автомобиля.

Пожар был локализован в 15.36, а в 15.38 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 4 человека и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.