На юг Сахалина и Курил 23 февраля придет циклон

фото Ксении Кузнецовой

В праздничные и выходные дни погода юга Сахалинской области будет определяться в основном полем пониженного давления.

Как сообщает Сахалинское УГМС, на юге Сахалина, а также на юге Курильской гряды 23 февраля ожидается небольшой снег, во второй половине дня погода начнет постепенно ухудшаться. Циклон, смещающийся с Японского моря, довольно близко подойдет к югу нашей области. Пойдет умеренный снег, начнет усиливаться ветер восточного направления. Температура воздуха 23 февраля в ночные часы -11…-16°, днем -2…-7°.

Самый пик непогоды придется на ночные и утренние часы 24 февраля: ожидается снег, местами сильный, метель, сильный ветер, температура -8…-13°. Днем 24 февраля погода быстро улучшится, ветер стихнет, снег будет небольшой, температура -4…-9°.

Ночь 25 февраля ожидается преимущественно без осадков и морозная, -15…-20°; днем приблизится очередной циклон, на этот раз с Хабаровского края, пойдет умеренный снег, температура -3…-8°.

Снег и слабые метели сохранятся в ночь на 26 февраля, днем погода успокоится. Температура ночью -7…-12°, днем -3…-8°.

На севере Сахалинской области влияние циклонов будет незначительным. Все выходные дни здесь будет временами отмечаться небольшой снег, ветры умеренные, температура ночью -17…-22°, в долинах до -32°, днем -8…-13°.

В областном центре 23 февраля ночью небольшой, днем умеренный снег, температура ночью -10…-12°, днем -1…-3°.

24 февраля ночью и утром снег и метель; с середины дня небольшой снег и ослабление ветра. Температура ночью -11…-13°, днем -5…-7°.

25 февраля ночью без существенных осадков, -18…-20°; днем умеренный снег, температура -4…-6°.

26 февраля ночью и утром снег, слабая метель, днем улучшение погоды. Температура ночью -8…-10°, днем -4…-6°.