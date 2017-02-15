Сахалинские следователи приняли участие в турнире по стрельбе из табельного оружия
Главным спортивным инвентарем соревнований стал пистолет Макарова
В преддверии празднования Дня защитника Отечества, в следственном управлении среди мужчин управления состоялся турнир по настольному теннису и соревнования по стрельбам из пистолета Макарова, сообщает пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области.
Победителям вручили дипломы и кубки на торжественном собрании.
Руководство следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области отмечает, что проведение спортивных мероприятий направлено на пропаганду здорового образа жизни, способствует поддержанию физической формы сотрудников и сплочению коллектива.
Другие статьи по темам
Комментарии
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 16:43
Это фото такое или один великан, другой карлик, третий жиртрест?
Ответить
0