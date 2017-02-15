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Сахалинские следователи приняли участие в турнире по стрельбе из табельного оружия

Сахалинские следователи приняли участие в турнире по стрельбе из табельного оружия

Главным спортивным инвентарем соревнований стал пистолет Макарова

В преддверии празднования Дня защитника Отечества, в следственном управлении среди мужчин управления состоялся турнир по настольному теннису и соревнования по стрельбам из пистолета Макарова, сообщает пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области.

Победителям вручили дипломы и кубки на торжественном собрании. 

Руководство следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области отмечает, что проведение спортивных мероприятий направлено на пропаганду здорового образа жизни, способствует поддержанию физической формы сотрудников и сплочению коллектива.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:42 0
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следователиследственный комитетстрельбапистолетмишеньтеннис
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Комментарии
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 16:43
Это фото такое или один великан, другой карлик, третий жиртрест?
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