Лавинная опасность прогнозируется в четырех районах Сахалина

Особо осторожными спасатели просят быть 23 и 24 февраля

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 24 февраля на территории Невельского, Холмского, Долинского районов и города Южно-Сахалинск прогнозируется лавинная опасность. 23 и 24 февраля на территории острова Сахалин возможен сход одиночных лавин.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области напоминает правила безопасности при попадании в лавину:

При передвижении по горной местности следует использовать хорошо залесенные склоны и менее заснеженные выпуклые формы рельефа (водоразделы).

Если лавина настигла, главная задача – уберечь дыхательные органы от снежной пыли. Использовать шарф, воротник, капюшон, шапку, рукавицы, или просто ладони и прикрыть нос и рот.

С помощью рук и ног попытаться вынырнуть на поверхность лавины. В момент торможения стараться приблизиться к поверхности лавины, пока снег не отвердел.

Руки держать у лица. После окончательной остановки лавины всеми способами разрушать ледяную корку, образующуюся на стенках снежной камеры в результате дыхания и тепла тела. Сохранять спокойствие и силы. Не считать свое положение безнадежным и не терять уверенности в своем спасении.

Кричать бесполезно, снег полностью поглощает все звуки, и ни в коем случае не давайте себе спать. По статистике, более трети человек, попавших в снежную лавину, выбираются самостоятельно.

Телефон пожарно-спасател ьной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.