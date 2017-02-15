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Лавинная опасность прогнозируется в четырех районах Сахалина

Лавинная опасность прогнозируется в четырех районах Сахалина

Особо осторожными спасатели просят быть 23 и 24 февраля

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 24 февраля на территории Невельского, Холмского, Долинского районов и города Южно-Сахалинск прогнозируется лавинная опасность. 23 и 24 февраля на территории острова Сахалин возможен сход одиночных лавин.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области напоминает правила безопасности при попадании в лавину:

  • При передвижении по горной местности следует использовать хорошо залесенные склоны и менее заснеженные выпуклые формы рельефа (водоразделы).
  • Если лавина настигла, главная задача – уберечь дыхательные органы от снежной пыли. Использовать шарф, воротник, капюшон, шапку, рукавицы, или просто ладони и прикрыть нос и рот.
  • С помощью рук и ног попытаться вынырнуть на поверхность лавины. В момент торможения стараться приблизиться к поверхности лавины, пока снег не отвердел.
  • Руки держать у лица. После окончательной остановки лавины всеми способами разрушать ледяную корку, образующуюся на стенках снежной камеры в результате дыхания и тепла тела. Сохранять спокойствие и силы. Не считать свое положение безнадежным и не терять уверенности в своем спасении.
  • Кричать бесполезно, снег полностью поглощает все звуки, и ни в коем случае не давайте себе спать. По статистике, более трети человек, попавших в снежную лавину, выбираются самостоятельно.

Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:04 0
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Комментарии
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 16:48
представляю, тебя в лавину замотало, а ты в клубок свернулся и уснул...
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