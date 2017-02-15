Лавинная опасность прогнозируется в четырех районах Сахалина
Особо осторожными спасатели просят быть 23 и 24 февраля
По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 24 февраля на территории Невельского, Холмского, Долинского районов и города Южно-Сахалинск прогнозируется лавинная опасность. 23 и 24 февраля на территории острова Сахалин возможен сход одиночных лавин.
Главное управление МЧС России по Сахалинской области напоминает правила безопасности при попадании в лавину:
- При передвижении по горной местности следует использовать хорошо залесенные склоны и менее заснеженные выпуклые формы рельефа (водоразделы).
- Если лавина настигла, главная задача – уберечь дыхательные органы от снежной пыли. Использовать шарф, воротник, капюшон, шапку, рукавицы, или просто ладони и прикрыть нос и рот.
- С помощью рук и ног попытаться вынырнуть на поверхность лавины. В момент торможения стараться приблизиться к поверхности лавины, пока снег не отвердел.
- Руки держать у лица. После окончательной остановки лавины всеми способами разрушать ледяную корку, образующуюся на стенках снежной камеры в результате дыхания и тепла тела. Сохранять спокойствие и силы. Не считать свое положение безнадежным и не терять уверенности в своем спасении.
- Кричать бесполезно, снег полностью поглощает все звуки, и ни в коем случае не давайте себе спать. По статистике, более трети человек, попавших в снежную лавину, выбираются самостоятельно.
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 16:48
представляю, тебя в лавину замотало, а ты в клубок свернулся и уснул...
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