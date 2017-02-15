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Соревнования по биатлону на Кубок Анны Богалий пройдут среди юных сахалинцев

Соревнования по биатлону на Кубок Анны Богалий пройдут среди юных сахалинцев

В островной регион приедут около 150 спортсменов из разных регионов страны

С 2 по 4 марта в областном центре состоится этап Всероссийских открытых соревнований среди юных биатлонистов "Кубок Анны Богалий - SKIMiR". На островную землю приедут 150 юных биатлонистов из Вологодской, Челябинской, Новосибирской областей, Камчатского и Хабаровского краев. Сахалинскую область будут представлять спортсмены из Южно-Сахалинска, Троицкого и Томари, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Соревнования будут проводиться на лыжной базе "Спартак" спортивной школы зимних видов спорта (ул.Горького, 7/1).

В предстоящем сезоне проекту исполняется 5 лет. География Кубка расширилась, и этапы соревнований в 2017 году принимают четыре региона: Челябинская, Новосибирская, Сахалинская и Мурманская области.

Всероссийские соревнования по биатлону среди юношей и девушек "Кубок Анны Богалий - SKIMiR" - это уникальный спортивный проект, захватывающий возрастную аудиторию спортсменов от 10 до 17 лет (участники выступают в четырех возрастных группах). Это первые в России детские соревнования со взрослым подходом, так как они смоделированы по принципу этапов Кубка мира по биатлону (биатлонные дисциплины с начислением очков) и проводятся по правилам и принципам Кубка мира, внедряют спортивную культуру, основанную на международной практике, а так же носят формат большого спортивного праздника-фестиваля.

2 марта состоится торжественная церемония открытия соревнований и индивидуальная гонка. 3 март - спринт, 4 марта - самая зрелищная дисциплина - смешанная эстафета.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:55 +2
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Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск"Спартак"
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Комментарии
багз-банни
Написано сегодня, в 16:12
Работаю!
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+1
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 17:17
А я обязательно схожу.А сама то будет?
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