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Чемпион Олимпиады 1980 года посетил будущий биатлонный комплекс Южно-Сахалинска

Чемпион Олимпиады 1980 года посетил будущий биатлонный комплекс Южно-Сахалинска

Ввод в эксплуатацию первой очереди спортивного комплекса планируется на январь 2018 года

Сегодня министр спорта и молодёжной политики Сахалинской области Антон Зайцев встретился с главным тренером сборной России по биатлону Александром Касперовичем и чемпионом Олимпиады в 1980 года в Лейк-Плэсиде, тренером по биатлону Владимиром Барнашовым. Речь шла о развитии зимних видах спорта, в том числе - биатлона, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

- За последние два года была проделана колоссальная работа по строительству спортивных объектов, укреплению материально-спортивной базы, развитию инфраструктуры. В прошлом году началось строительство биатлонного комплекса. Ввод в эксплуатацию первой очереди спортивного сооружения планируется 1 января 2018 года. Будут построены трассы, биатлонный стадион. Помимо этого, при участии наших партнеров, будут возведены комфортабельные шале для спортсменов и гостиница. Члены сборной России будут обеспечены питанием и всем необходимым для прохождения тренировочных сборов, - проинформировал гостей министр.

Несмотря на то, что Александр Касперович и Владимир Барнашов на острове находятся непродолжительное время, они успели побывать на строящемся объекте и насладиться красотами сахалинской природы.

- Нам, безусловно, очень понравилось место, которое было выбрано для строительства биатлонного комплекса, прекрасный рельеф местности, близость к городской транспортной развязке говорит о том, что на мероприятиях, которые вы будете проводить, придут много зрителей, - сказал Александр Касперович. – Относительно будущих трасс, могу сказать одно. Трассы очень хорошие, но необходимо будет внести некоторые коррективы. Думаю, для вас это не составит большого труда, тем более мы вам будем помогать и при необходимости – консультировать. Мы прекрасно понимаем, что подготовку «сборников» необходимо вести в близости от места проведения предстоящих зимних Олимпийских Игр и Сахалин, как нельзя лучше подходит для этого.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:14 +1
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