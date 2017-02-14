Больше всего сахалинцев уезжает в Хабаровский, Приморский и Краснодарский края

gazeta.ru

Они покидают область в основном по семейным причинам

В 2016 году в Сахалинскую область прибыл 21971 человек, в том числе к месту постоянного жительства 12665 человек, к месту пребывания на срок более 9 месяцев – 9306 человек.

Из числа прибывших 34,7% выбрали новым местом жительства или временного пребывания областной центр, 7,8% – Южно-Курильский район, 8,8% - Корсаковский район, 6,0% - Холмский район, 6,8% – Анивский район.

Причиной смены места жительства 25,1% от общего числа прибывших в возрасте 14 лет и старше указали работу, 24,3% – причины личного семейного характера, 3,8% возвратились к прежнему месту жительства.

В 2016 году в Сахалинскую область прибыло более 2000 иностранных граждан сроком на 9 месяцев и больше. Наибольшее число прибыло из стран СНГ, а именно 91,2%.

По сравнению с 2015 годом уменьшилось число прибывших из Украины. В 2016 году прибыло 778 человека, против 1019 человек в 2015 году. Причиной смены места жительства 30,2% указали обострение межнациональных отношений, 9,2% из-за обострения криминогенной обстановки.

За пределы области выбыло 22458 человек, из них 16071 - к месту жительства и 6387 чел. - к месту пребывания на срок более 9 месяцев.

Наиболее привлекательными для сахалинцев регионами проживания являются: Хабаровский край – 6,5%, Приморский край – 5,9%, Краснодарский край – 5,1%, г. Москва – 2,5%, Московская область – 2,3%, г. Санкт–Петербург – 4,3% и Калининградская область – 1,9%.

Выбывают из Сахалинской области в основном по причине личного семейного характера, что составляет 27,2% от общего числа выбывших в возрасте 14 лет и старше, 9,4% – в связи с работой, 9,8% – в связи с учебой, 2,5% – возвращаются к прежнему месту жительства.

Большую часть мигрантов составляют люди трудоспособного возраста. Из числа выбывших это 72,5%, а из числа прибывших в Сахалинскую область – 74%.

В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 9683 человек.

За 2016 год миграционная убыль в целом по Сахалинской области составила 487 человек. Превышение числа выбывших над числом прибывших характерно для всех муниципальных образований области за исключением городских округов: Анивского, Корсакого, Ногликского, Северо-Курильского и «Южно-Курильского, где миграционный прирост составил 508 человек, 212 человек, 6 человек, 85 человек и 453 человек соответственно.

Источник: пресс-служба Сахалинстата