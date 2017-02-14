новости
новости
Регистрация
Больше всего сахалинцев уезжает в Хабаровский, Приморский и Краснодарский края
gazeta.ru

Больше всего сахалинцев уезжает в Хабаровский, Приморский и Краснодарский края

Они покидают область в основном по семейным причинам

В 2016 году в Сахалинскую область прибыл 21971 человек, в том числе к месту постоянного жительства 12665 человек, к месту пребывания на срок более 9 месяцев – 9306 человек.

Из числа прибывших 34,7% выбрали новым местом жительства или временного пребывания областной центр, 7,8% – Южно-Курильский район,  8,8%  -  Корсаковский район, 6,0% - Холмский район, 6,8%  – Анивский район.

 Причиной смены места жительства 25,1% от общего числа прибывших в возрасте 14 лет и старше указали работу, 24,3% – причины личного семейного характера, 3,8% возвратились к прежнему месту жительства.

В 2016 году в Сахалинскую область прибыло более 2000 иностранных граждан сроком на 9 месяцев и больше. Наибольшее число прибыло из стран СНГ, а именно 91,2%.

По сравнению с 2015 годом уменьшилось число прибывших из Украины. В 2016 году прибыло 778 человека, против 1019 человек в 2015 году. Причиной смены места жительства 30,2% указали обострение межнациональных отношений, 9,2% из-за обострения криминогенной обстановки.

За пределы области выбыло 22458 человек, из них 16071 - к месту жительства и 6387 чел. -  к месту пребывания на срок более 9 месяцев.

Наиболее привлекательными для сахалинцев регионами проживания являются: Хабаровский край – 6,5%, Приморский край – 5,9%, Краснодарский край – 5,1%, г. Москва – 2,5%,  Московская область – 2,3%, г. Санкт–Петербург – 4,3% и Калининградская область – 1,9%.

Выбывают из Сахалинской области в основном по причине личного семейного характера, что составляет 27,2% от общего числа выбывших в возрасте 14 лет и старше, 9,4% – в связи с работой, 9,8% – в связи с учебой, 2,5% – возвращаются к прежнему месту жительства.

Большую часть мигрантов составляют люди трудоспособного возраста. Из числа выбывших  это  72,5%, а из числа прибывших в Сахалинскую область – 74%.

В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 9683 человек. 

За 2016 год миграционная убыль в целом по Сахалинской области составила 487 человек. Превышение числа выбывших над числом прибывших характерно для всех муниципальных образований области за исключением городских округов: Анивского, Корсакого, Ногликского, Северо-Курильского и «Южно-Курильского, где миграционный прирост составил 508 человек, 212 человек, 6 человек, 85 человек  и  453 человек соответственно.

Источник: пресс-служба Сахалинстата

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:24 0
Другие статьи по темам
Прочее
миграциястатистика
Популярное на ASTV
Суд над экс-губернатором Александром Хорошавиным начался в Южно-Сахалинске
Суд над экс-губернатором Александром Хорошавиным начался в Южно-Сахалинске
Сахалинец, убивший 16-летнюю Марию Суковатицину, проведет в колонии строгого режима 9 лет
Сахалинец, убивший 16-летнюю Марию Суковатицину, проведет в колонии строгого режима 9 лет
Беспечность южно-сахалинских школьниц едва не стоила им жизни
Беспечность южно-сахалинских школьниц едва не стоила им жизни
Южносахалинец зарезал сожительницу-алкоголичку
Южносахалинец зарезал сожительницу-алкоголичку

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 10:26
есть люди, которые уезжают в Хаб по причине.
А бывают просто, чтобы уехать с Сахалина. Так вот, чем надо думать, чтобы променять Сахалин на Хабаровск. Шило на мыло. ИМХО,
Ответить
+2
Добрый человек
Написано сегодня, в 11:43
Чушь.
На основании чего такие выводы?..люди лично рассказывали?..в приморку и хаб уезжают в большей степени по переводу по работе,а на пмж едут в Краснодар,Москву и Питер.
Понту ехать сопли морозить в соседний регион,где к тому же с работой не ахти,и откуда наоборот пачками валят сюда на заработки.
Статистика от дяди Васи вобщем.
Ответить
+1
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 11:43
новость должна звучать чуть иначе - "Большинство сахалинцев уезжает" все, дальше ничего не надо.
Ответить
+3
MrFreeman
Написано сегодня, в 12:25
Bokassa, и не держат их - лидерство Сахалина по вводу нового жилья, ни рост производства картофеля и других овощей, ни средняя зарплата в 70000 рублей... Лучше там, где жизнь дешевле... От хорошего люди не бегут.
Ответить
+6
Сергей Михалев
Написано сегодня, в 13:10
MrFreeman, свиньи неблагоданые ))
Ответить
+2
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Toyota Corolla сбила подростка в Холмске
Toyota Corolla сбила подростка в Холмске
Более 200 сахалинцев приняли участие в лыжных гонках, посвященных памяти российских солдат
Более 200 сахалинцев приняли участие в лыжных гонках, посвященных памяти российских солдат
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru