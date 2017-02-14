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Более 200 сахалинцев приняли участие в лыжных гонках, посвященных памяти российских солдат

Более 200 сахалинцев приняли участие в лыжных гонках, посвященных памяти российских солдат

На старт вышли спортсмены с 7 до 18 лет

В Южно-Сахалинске состоялись региональные соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества. В состязаниях приняли участие 224 спортсмена из Корсакова, Троицкого, Чапланово и областного центра. За медали турнира боролись юноши и девушки четырех возрастных групп на дистанциях от 1 до 10 километров.

В самой младшей возрастной группе у девочек 7-12 лет первенствовала Ярослава Улитина. Дистанцию 1 км она преодолела за 3:00,24 секунды. В этой же группе мальчиков, но, на трехкилометровом отрезке быстрее всех был Сергей Че из Чапланово (9:39,30 сек).

Девочки 2003-2004 г.р. вышли на дистанцию 3 км. Неплохой уровень физической подготовки показала Анна Кожинова, которая стала победителем с результатом 9:24,00 секунды. Юноши 13-14 лет боролись на дистанции 5 км. Первым финишный створ ворот пересек Максим Косарев. Для прохождения трассы ему понадобилось 14:04,68 секунды.

Ульяна Николова не оставила шансов своим соперников в группе девушек 2001-2002 г.р. 5 км она преодолела за 15:35,64 секунды. В свою очередь, юноши выявили сильнейших на 10-километровой дистанции. Медаль высшей пробы в копилку своих наград положил Кирилл Кичигин (27:45,03 сек).

Среди мужчин на «десятке» не было равных Роману Азнагулову. Он прошел трассу за 27:42,12 сек. В возрастной категории девушек 17-18 лет на пятикилометровке первой финишировала Наталья Заднепрянная (15:36,13 сек), сообщает пресс-служба островного министерства спорта и молодежной политики.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:06 +1
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