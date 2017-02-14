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Toyota Corolla сбила подростка в Холмске
Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте
20 февраля примерно в 14:30 61-летний водитель автомобиля Toyota Corolla двигался в восточном направлении по улице Угловой в Холмске.
Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, в районе дома № 53, по предварительным данным, автомобиль сбил пешехода, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.
В результате ДТП 17–летний подросток получил телесные повреждения.
Поправки и внимания пострадавшему.