Toyota Corolla сбила подростка в Холмске

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20 февраля примерно в 14:30 61-летний водитель автомобиля Toyota Corolla двигался в восточном направлении по улице Угловой в Холмске.

Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, в районе дома № 53, по предварительным данным, автомобиль сбил пешехода, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В результате ДТП 17–летний подросток получил телесные повреждения.