новости
новости
Регистрация
Toyota Corolla сбила подростка в Холмске
56nv.ru

Toyota Corolla сбила подростка в Холмске

Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте

20 февраля примерно в 14:30 61-летний водитель автомобиля Toyota Corolla двигался в восточном направлении по улице Угловой в Холмске.

Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, в районе дома № 53, по предварительным данным, автомобиль сбил пешехода, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В результате ДТП 17–летний подросток получил телесные повреждения.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:57 +1
Другие статьи по темам
Событие
ДТП
Место
Холмск
Популярное на ASTV
Суд над экс-губернатором Александром Хорошавиным начался в Южно-Сахалинске
Суд над экс-губернатором Александром Хорошавиным начался в Южно-Сахалинске
Сахалинец, убивший 16-летнюю Марию Суковатицину, проведет в колонии строгого режима 9 лет
Сахалинец, убивший 16-летнюю Марию Суковатицину, проведет в колонии строгого режима 9 лет
Беспечность южно-сахалинских школьниц едва не стоила им жизни
Беспечность южно-сахалинских школьниц едва не стоила им жизни
Южносахалинец зарезал сожительницу-алкоголичку
Южносахалинец зарезал сожительницу-алкоголичку

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Masenkaya
Написано сегодня, в 11:30
не маленький, должен понимать такие вещи!
Поправки и внимания пострадавшему.
Ответить
+1
kuzmina
Написано сегодня, в 16:30
еще одна типичная ситуация....
Ответить
0
Online
Child_of_Sun Online
Написано сегодня, в 17:27
В Холмске пешеходы вообще непуганные. Даже на пешеходный переход ступают, не глядя, остановился транспорт или нет.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Лососевый завод открылся в Невельском районе
Лососевый завод открылся в Невельском районе
Больше всего сахалинцев уезжает в Хабаровский, Приморский и Краснодарский края
Больше всего сахалинцев уезжает в Хабаровский, Приморский и Краснодарский края
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru