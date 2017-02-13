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За год при переселении сахалинцев из ветхого жилья выявлено более 800 нарушений
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За год при переселении сахалинцев из ветхого жилья выявлено более 800 нарушений

Всего в новом доме нуждаются более 5 тысяч жителей островного региона

В ходе плановой проверки, проведенной прокуратурой островного региона в 2016 году, а также по обращениям граждан, обнаружено более 800 нарушений закона в сфере переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Это отсутствие надлежащего учета граждан, нуждающихся в жилье, несоответствие закону муниципальной правовой базы в данной сфере, злоупотребления при использовании бюджетных средств и др. Принято свыше 270 актов реагирования.

Так, только после вмешательства углегорского прокурора, местными властями наведен порядок в учете граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, в Шахтерском и Углегорском городских поселениях. Виновные должностные лица наказаны в административном порядке.

По внесенному прокурором Томаринского района представлению в программу переселения включено своевременно не учтенных к расселению 15 аварийных многоквартирных домов. Жители трех домов уже расселены, остальные будут переселены в текущем году.

Установлены факты предоставления переселенцам квартир, не отвечающих предъявленным требованиям. К примеру, в Смирныховском районе местная администрация разрешила ввод в эксплуатацию и заселение семи жилых домов, не соответствующих проекту. Аналогичные случаи зафиксированы в Охинском городском округе, где четыре многоквартирных дома, на возведение которых потрачено почти 400 млн. руб. средств бюджета, построены с нарушением градостроительных норм.

Органами прокуратуры принимались меры к защите прав граждан на переселение из аварийного жилищного фонда во внеочередном порядке, в том числе, путем обращения в суд. Судами области удовлетворено 40 исковых заявлений прокуроров о внеочередном предоставлении жилья.

Всего в Сахалинской области в ветхих и аварийных домах проживают более 5 тысяч человек, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:49 +1
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Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 11:45
Эх... переселение с района №9:
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+2
Svoy
Написано сегодня, в 12:19
Виновные должностные лица сами бы в таких "новых" домах пожили.
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0
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 12:39
800 переселили и 800 нарушений, ну собственно не удивительно .
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0
meli
Написано сегодня, в 17:01
5 тысяч...маловато что-то...стоит проехать по Сахалину,в основном развалюхи.
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0
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