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Художники Большого театра дадут сахалинцам мастер-класс

Художники Большого театра дадут сахалинцам мастер-класс

Проект «Магия света» начался в областном театре кукол

«Магия света» – новый проект Сахалинского театра кукол. Идея невероятно интересна: свет перестанет играть вспомогательную роль, он станет артистом. Предложения специалистов театра по достоинству оценили в правительстве региона, проект стал грантообладателем министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.

Как сообщают в Сахалинском театре кукол, «Магия света» началась с мастер-классов. Их проводят специалисты Государственного Академического Большого театра России – заместитель начальника цеха постановочного освещения, Вячеслав Волобуев и главный специалист отдела технического и технологического развития, ведущий технолог постановочного освещения, художник по свету Елена Древалёва.

У гостей Сахалинского театра кукол огромный опыт практической и преподавательской деятельности. Вячеслав Волобуев преподает на кафедре технологий художественно-светового оформления спектакля Национального исследовательского университета МЭИ. Его стаж научно-педагогической работы более 11 лет. На счету Елены Древалёвой около 100 спектаклей, в том числе в Малом театре, МХАТ им. Горького, театре Сатиры, Государственном Академическом театре оперы и балета, Азербайджанском Государственном Академическом театре оперы и балета (г. Баку) и других театрах России и Зарубежья. В соавторстве с главным художником по свету ГАБТ Дамиром Исмагиловым ею написана книга «Театральное освещение». С 2000 года преподает в Школе-студии МХАТ на курсе «Технология художественно-светового оформления».

На мастер-классах будут подробно рассмотрены вопросы составления визуальных образов и методики работы со специалистами театра. Отдельное внимание будет уделено компонентам художественного света, системе управления светом, моделированию сценических пространств.

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Магия света
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:31 +1
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Комментарии
Zwain
Написано сегодня, в 17:48
это уже хорошо!!
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