Lexus сбил ребенка в Южно-Сахалинске

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17 февраля примерно в 14:00 27 – летний водитель автомобиля Lexus двигался в южном направлении по проспекту Мира в городе Южно–Сахалинске.

Как сообщают в УГИБДД по Сахалинской области, на перекрестке с улицей Хабаровской, по предварительным данным, при повороте налево водитель совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП 11 – летний ребенок-пешеход получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.