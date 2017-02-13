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Lexus сбил ребенка в Южно-Сахалинске
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Lexus сбил ребенка в Южно-Сахалинске

Школьник переходил дорогу на зеленый сигнал светофора

17 февраля примерно в 14:00 27 – летний водитель автомобиля Lexus двигался в южном направлении по проспекту Мира в городе Южно–Сахалинске.

Как сообщают в УГИБДД по Сахалинской области, на перекрестке с улицей Хабаровской, по предварительным данным, при повороте налево водитель совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП 11 – летний ребенок-пешеход получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:49 0
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Комментарии
yur
Написано сегодня, в 10:51
Расстрелять без суда и следствия
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+11
KsuKsu
Написано сегодня, в 11:00
Выздоровления ребенку.
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+5
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 11:08
Лексус изьять.
Виновника расстрэлять.
Лаврэнтию доложить.
Ответить
+8
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