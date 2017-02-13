Южносахалинцы смогут отслеживать городские автобусы в реальном времени

Новый портал общественного транспорта Южно-Сахалинска официально запущен в работу. С его помощью любой житель или гость областного центра сможет отслеживать реальное нахождение автобусов на линии и время ожидания их прибытия к определенной остановке, сообщает пресс-служба администрации островной столицы.

- Новая версия сайта использует данные системы ГЛОНАСС, имеет простой интерфейс, - сказал заместитель начальника МКУ «Пассажирский транспорт Южно-Сахалинска» Федор Головко. - На портале размещены схемы движения 40 маршрутов, обслуживающих городской округ. Весной будет добавлено расписание сезонного автобуса № 177, курсирующего до села Охотского.

Для каждого маршрута обозначены названия всех остановок, начальный и конечный пункты назначения, а также указано расписание движения на линии. Стоит отметить, что в часы пик или при неблагоприятных погодных условиях возможны корректировки в расписании от 5 до 20 мин. Более точно узнать о подходе ближайшего автобуса к нужной пассажиру остановке можно, нажав на голубой кружок с номером маршрута. Во всплывающем окне будут указаны: марка и номер транспортного средства, названия ближайших остановок и время прибытия к ним с учетом отставания/опере жения графика.

Стоит отметить, что фиолетовые значки на карте обозначают группу автобусов, находящихся примерно в одном месте. При приближении значок разъединяет транспортные средства на голубые кружки.

Кроме того, с помощью вкладки «Как проехать» можно задать определенный маршрут и узнать, на каких автобусах добраться от пункта А до пункта Б. Для этого на карте нужно указать начальную и конечную точки пути или вбить названия остановочных пунктов в форму поиска «Откуда» и «Куда».

Следить за передвижениями общественного транспорта Южно-Сахалинска в режиме онлайн могут и владельцы сотовых телефонов. Для обладателей iPhone функционирует специально разработанная версия мобильного приложения go2bus.ru. Пользователи смартфонов с операционными системами Android и Windows Phone пока имеют возможность пользоваться мобильной версией сайта (через любой браузер). Приложение для Android планируют разработать в первом полугодии 2017 года.

Любые вопросы, касающиеся работы общественного транспорта, также можно задать по телефону диспетчерской службы МКУ «Пассажирский транспорт Южно-Сахалинска» 51-00-51.