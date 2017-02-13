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Южносахалинцы смогут отслеживать городские автобусы в реальном времени

Южносахалинцы смогут отслеживать городские автобусы в реальном времени

Для жителей областной столицы заработали интернет-портал общественного транспорта и мобильное приложение

Новый портал общественного транспорта Южно-Сахалинска официально запущен в работу. С его помощью любой житель или гость областного центра сможет отслеживать реальное нахождение автобусов на линии и время ожидания их прибытия к определенной остановке, сообщает пресс-служба администрации островной столицы. 

- Новая версия сайта использует данные системы ГЛОНАСС, имеет простой интерфейс, - сказал заместитель начальника МКУ «Пассажирский транспорт Южно-Сахалинска» Федор Головко. - На портале размещены схемы движения 40 маршрутов, обслуживающих городской округ. Весной будет добавлено расписание сезонного автобуса № 177, курсирующего до села Охотского.

Для каждого маршрута обозначены названия всех остановок, начальный и конечный пункты назначения, а также указано расписание движения на линии. Стоит отметить, что в часы пик или при неблагоприятных погодных условиях возможны корректировки в расписании от 5 до 20 мин. Более точно узнать о подходе ближайшего автобуса к нужной пассажиру остановке можно, нажав на голубой кружок с номером маршрута. Во всплывающем окне будут указаны: марка и номер транспортного средства, названия ближайших остановок и время прибытия к ним с учетом отставания/опережения графика.

Стоит отметить, что фиолетовые значки на карте обозначают группу автобусов, находящихся примерно в одном месте. При приближении значок разъединяет транспортные средства на голубые кружки.

Кроме того, с помощью вкладки «Как проехать» можно задать определенный маршрут и узнать, на каких автобусах добраться от пункта А до пункта Б. Для этого на карте нужно указать начальную и конечную точки пути или вбить названия остановочных пунктов в форму поиска «Откуда» и «Куда».

Следить за передвижениями общественного транспорта Южно-Сахалинска в режиме онлайн могут и владельцы сотовых телефонов. Для обладателей iPhone функционирует специально разработанная версия мобильного приложения go2bus.ru. Пользователи смартфонов с операционными системами Android и Windows Phone пока имеют возможность пользоваться мобильной версией сайта (через любой браузер). Приложение для Android планируют разработать в первом полугодии 2017 года.

Любые вопросы, касающиеся работы общественного транспорта, также можно задать по телефону диспетчерской службы МКУ «Пассажирский транспорт Южно-Сахалинска» 51-00-51.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:35 +1
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Комментарии
Сергей Макаров
Написано сегодня, в 16:49
А я уже отслеживаю. Отличное приложение
Правда порой вижу некоторые автобусы, которые куда-то от курса съезжают))
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+2
татьяна.У
Написано сегодня, в 17:25
Сергей Макаров, а где скачать на андроид???
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0
НКолчина
Написано сегодня, в 16:58
О, прикольно!!!
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+1
In_bloom
Написано сегодня, в 17:26
Наконец-то!
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0
Online
vert Online
Написано сегодня, в 17:26 Отредактированно сегодня, в 17:29
уже давно есть приложение для смартфона, правда только на ios пока. go2bus называется. а-а, оно и есть
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0
Online
Ярославчик Online
Написано сегодня, в 17:28
Отличное приложение. Тоже с сегодняшнего дня пользуюсь им.
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0
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 17:48 Отредактированно сегодня, в 17:51
а там видно где абрэк едет,а где русский?)))))))))ну шоб удовлетворить пожелания пассажира.)))))))))))))надо раздолбанные газели обозначать иконками в виде тюбитеек.)))))) продаю патент на идею.)))или обменяю на BRP-1000


p.s. а ещё канеш неплохо сделать дозвон на автоответчик.))) чтобы номер определял ваше местоположение и голос как в такси Нон-стоп сообщает:К вам едет....Инаятуллах Аугльбэк-заде Рабинович
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0
AlessandroD77
Написано сегодня, в 18:01
ГЛАНАС, настоящее дерьмо по сравнению с GPC, надеюсь граждане оценят! Как всегда отмывают.
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0
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