Неизвестные устроили несанкционированную свалку в одном из дворов Южно-Сахалинска

Очевидцы заметили грузовики, которые сваливают отбросы и хлам у мусорных контейнеров

Во дворе домов по улице Долинской в Южно-Сахалинске скопилась гора мусора. Очевидцы рассказывают - его подкинули.

- Ночью стал окно открывать и увидел мусоровоз зеленого цвета. Вывалил мусор и по газам. Видать на свалке деньги сэкономили, - рассказал житель Южно-Сахалинска Олег Гусев.

- Возвращалась вчера с работы, а дорога вообще перекрыта кучей мусора, - рассказывает южносахалинка Ольга Панкратова.

Руководство управляющей компании "ЖЭУ-100" провело расследование, чтобы найти виновника несанкционированного сброса мусора.

- В этом хламе были выброшены чеки от магазинов, счета-фактуры, по которым мы определили, что они принадлежат магазину "Вико" на Сахалинской, - сообщает мастер ООО "ЖЭУ-100" Василий Райков. - Когда мы обратились за разъяснением, они ответили - мусор им вывозит ИП Кононов.

Руководитель управляющей компании обратился в правоохранительные органы, жилищную инспекцию и прокуратуру. Им и предстоит определить виновного.