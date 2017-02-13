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Неизвестные устроили несанкционированную свалку в одном из дворов Южно-Сахалинска

Неизвестные устроили несанкционированную свалку в одном из дворов Южно-Сахалинска

Очевидцы заметили грузовики, которые сваливают отбросы и хлам у мусорных контейнеров

Во дворе домов по улице Долинской в Южно-Сахалинске скопилась гора мусора. Очевидцы рассказывают - его подкинули.

- Ночью стал окно открывать и увидел мусоровоз зеленого цвета. Вывалил мусор и по газам. Видать на свалке деньги сэкономили, - рассказал житель Южно-Сахалинска Олег Гусев.

- Возвращалась вчера с работы, а дорога вообще перекрыта кучей мусора, - рассказывает южносахалинка Ольга Панкратова.

Руководство управляющей компании "ЖЭУ-100" провело расследование, чтобы найти виновника несанкционированного сброса мусора. 

- В этом хламе были выброшены чеки от магазинов, счета-фактуры, по которым мы определили, что они принадлежат магазину "Вико" на Сахалинской, - сообщает мастер ООО "ЖЭУ-100" Василий Райков. - Когда мы обратились за разъяснением, они ответили - мусор им вывозит ИП Кононов.

Руководитель управляющей компании обратился в правоохранительные органы, жилищную инспекцию и прокуратуру. Им и предстоит определить виновного.

Автор: Ольга Буданова, сегодня, в 16:55 +1
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Комментарии
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 17:45
чушки-хрюшки....
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Online
Triton Online
Написано сегодня, в 18:21
Добрый человек, чушки не такие
к ним даже депутатов не подпускают, чтобы не испортить
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babaj
Написано сегодня, в 18:28
Там где частные конторки начинают заниматься вывозом мусора-возникает огромное количество несакционированных мусорных вывалов по кущерям вокруг города. Например город Ростов-на -Дону весь оказался окружен такими вывалами в лесополосах. Нужен четкий документальный контроль.
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